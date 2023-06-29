泰坦號碎片打撈上岸：發現疑似人類遺骸...安全監管責任誰管？

泰坦號殘骸打撈上岸。(美聯社)

「泰坦號內爆，而事故調查與監管責任釐清正要展開。」在海底內爆、5人罹難的泰坦號（Titan）潛艇，其殘骸6月28日打撈上岸，美國海岸警衛隊表示當中發現疑似人類遺骸。碎片與遺骸已運回距離事故地點以北650公里、泰坦號乘客原訂的「鐵達尼號探索之旅」出發地——加拿大 紐芬蘭聖約翰斯，等待後續深入分析及調查泰坦號內爆原因。而泰坦號的安全設計問題，也成為國際關注、檢視的焦點——其結構、材料問題，以及當前此類深海探險活動不受監管的情形，皆受到廣泛質疑。

泰坦號潛艦於6月18日下海後約1小時45分鐘後，即與水面上失去聯繫，經過連日搜救，其後美國海岸警衛隊22日證實泰坦號在當日下水時便發生內爆，潛艇內5人全數當場死亡。上週海岸警衛隊宣布發現泰坦號碎片，位於水下約3,810公尺處，距離其本欲探索的鐵達尼號殘骸488公尺遠。

印度孟買的學生所描繪的泰坦號及5名罹難者。(Getty Images)

罹難者包括泰坦號所屬公司「海洋之門」（OceanGate）的創辦人拉什（Stockton Rush）、77歲法國探險家納爾喬萊（Paul-Henri Nargeolet）、58歲英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）、48歲英籍巴基斯坦裔商人達伍德（Shahzada Dawood）和其19歲兒子蘇爾曼（Suleman）；最初美國海岸警衛隊人員對於能否打撈到殘存遺體感到悲觀，警衛隊少將莫格（John Mauger）在確認泰坦號內爆後，即表示：「海底環境是無法想像的惡劣。」

而海岸警衛隊隊長紐鮑爾 （Jason Neubauer）則在當時表示，若找到人類遺骸，調查人員將「採取一切措施」進行調查，其中也包括舉行正式聽證會、邀集證人提供證詞。

而在6月28日，泰坦號的碎片打撈上岸，海岸警衛指出其中發現疑似人類殘骸；目前打撈到的碎片由加拿大搜救船「地平線北極號」（Horizon Arctic）運回加拿大紐芬蘭聖約翰斯——該處正是泰坦號乘客本欲進行的鐵達尼號探索之旅出發地，其後碎片預計將再送往美國，由海岸警衛隊所召集的海事調查委員會進行深入調查分析，探究泰坦號內爆的具體原因。

美國專業醫療人員也將加入調查，對在事故現場找到的「假定人類遺骸」進行正式分析鑑定，紐鮑爾表示：「要了解造成泰坦號災難性損失的原因、協助確保類似的悲劇不再發生，仍有大量工作要做。」在海事調查委員會完成調查之後，預計將舉辦公開聽證會，呈上泰坦號碎片和調查結果作為證據，目前尚未確定聽證會的日期。

街頭報紙報導泰坦號消息。(美聯社)

《BBC》報導，打撈上岸的碎片當中，包括一個一個鈦制端蓋、潛艇的舷窗殘骸、鈦制環、著陸架和設備艙碎片。

此外，加拿大運輸安全委員會（TSB）也同步進行調查，TSB的調查人員已將泰坦號的水面支援船「極地王子號」的航行數據記錄儀扣押，也已完成對其船員的初步詢問——6月18日事故當日，泰坦號即是由極地王子號載往紐芬蘭外海，並從極地王子號甲板下水。

泰坦號碎片的打撈工作由地平線北極號主導，當局並未透露具體的打撈方式等細節，TSB表示，在將從事故現場回收的所有殘骸移交美國之前，已先行檢查、紀錄並登記編目。

雖然美國、加拿大分別著手進行調查，然而《美聯社》指出，目前當局仍在確認釐清是哪個（或哪些）機構應該對這起悲劇負責——「海洋之門」公司總部位於美國、但泰坦號是在巴哈馬註冊、母船極地王子號來自加拿大、再加上遇難者分別來自英國、巴基斯坦、法國和美國。

值得注意的是，泰坦號並未在美國或是國際安全監管機構註冊——由於監管付之闕如，調查工作隨之變得複雜。諷刺的是，罹難的海洋之門創辦人拉什，過去曾抱怨「法規扼殺進步」。

泰坦號碎片。(路透)

自泰坦號失蹤之後，其早在2018年就被提出的安全設計問題也再次受檢視，當時海洋之門的海事營運總監洛奇里奇（David Lochridge）就撰寫報告，對泰坦號實際能夠下潛的海洋深度、以及其並無經過外部安全測試驗證提出質疑，結果遭到海洋之門解僱、與其對簿公堂。

而海洋技術協會（MTS）也在2018年3月致信海洋之門，對於該公司在潛艇上使用的「實驗性方法」提出「可能導致負面結果」的警告。

海洋之門目前仍拒絕回應洛奇里奇和MTS提出的安全問題。

《BBC》報導指出，泰坦號由碳纖維製成，配有配有鈦制端板和一端的小窗戶——該建造材料並不尋常，雖然碳纖維相當堅固，且要價比鋼或鈦合金（通常的潛艇打造材料）便宜，但碳纖維並未經過廣泛測試用於像泰坦號這樣的深海潛水器。

拉什在2022年受訪時，曾表示「碳纖維已成功應用於遊艇和航空領域，但尚未用於載人潛水器。」而洛奇里奇在2018年的法庭文件中，便指出泰坦號沒有經過適當的壓力測試，而在叫小比例的模型壓力測試中，結果顯示了碳纖維材料的缺陷，並指出材料公司僅證明泰坦號使用的碳纖維能夠承受1,300公尺深的水壓。

另外，泰坦號的形狀也不常見——深海潛艇的船身通常是圓形的，確保其每一處、每一個點承受的壓力都相等，但泰坦號是管狀的，這意味其表面承受的壓力不均。

在2021年5月的一份法庭文件中，海洋之門表示，泰坦號已經進行了50多次深潛測試，包括在巴哈馬群島附近的深水區和壓力室內，都進行了與鐵達尼號遺骸所在處相當的深度——其宣稱的說法是否屬實、以及碳纖維打造的船身是否造成了結構弱點，都有待調查結果釐清確認。

而海事技術協會載人潛水器委員會主席柯寧（Will Kohnen）表示，他希望泰坦號事故調查能夠刺激改革；柯寧指出，包括美國在內，許多國家的海岸警衛隊都有針對旅遊潛水器的規定，但沒有涵蓋到泰坦號所欲下潛的深度；目前泰坦號實際的內爆原因雖仍處於調查中，但其安全設計所引發的關注，已然導向對於監管規範的呼籲。