健保詐欺25億元 16州78人被告 包括24名醫療人員

司法部 28日宣布，全國執法機關針對健保、遠距醫療(telemedicine)以及非法處方藥等詐騙展開為期兩周的加強掃蕩，查獲不法所得累計達25億元，共有78名被告面臨聯邦法及州法起訴，醫師、護士及其他領有執照的醫療專業人員共計有24人。這次掃蕩行動遍布16州，包括加州、佛羅里達州、喬治亞州、紐約州等。

司法部說，在查緝行動中，主管官員總共註銷90例聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )及醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)，同時勒令請款暫停，累計數百萬元現金、汽車及房地產遭到沒收或查扣。

司法部指出，某些詐騙手段刻意鎖定弱勢族群，例如老年人、心理健康有狀況的民眾、孕婦、鴉片成癮患者以及曝露於愛滋病毒(HIV)感染風險的病患。

在其中一起案件中，檢察官指出，一家軟體公司高層主管串通推出平台，讓醫師與遠距醫療人員販賣醫療器材，賺取回扣。檢方指出，犯罪分子總共向紅藍卡與其他政府計畫申請了19億元的造假請款。

另一起發生於華盛頓州的案件則是擁有醫師執照的醫生開出2800多張骨科支架(orthotic braces)申請單給病患，包括已經遭到截肢的民眾。

檢方指出，調查人員查獲某些犯罪分子向病患購買HIV藥品，重新包裝後轉賣給藥局，有時標品標示錯誤，藥丸破損。