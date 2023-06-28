清潔工關電源毀了20年研究 學校告包商索賠100萬

有線電視新聞網(CNN)27日報導，由於清潔工一時疏忽，關掉實驗室冷凍庫，導致紐約州 倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)累積20多年的研究成果毀於一旦，因此具狀控告承包商「戴格爾清潔公司」(Daigle Cleaning Systems)，未盡訓練和監督之責，要求支付100萬元賠償和律師費。

根據倫斯勒郡(Rensselaer County)高等法院公開的訴狀，2020年9月清潔工聽到實驗室冷凍庫不斷發出「吵雜警報聲」，擅自將電源關閉，導致存放在冷凍庫內的研究成果毀於一旦。

據了解，2020年9月14日，該校負責監督研究的拉克希米(K.V. Lakshmi)教授發覺冷凍庫警報響起，當時冷凍溫度已上升至攝氏零下78度。

根據訴狀指稱，實驗室冷凍庫存放20多年，包括細胞培養與樣本必須保存在攝氏零下80度環境，「即使出現3度微小溫度變化，也會造成災難性損害」，因此冷凍庫係因溫度處在攝氏零下78度至零下82度間，才發出警報。

根據訴狀表示，校方並未歸咎清潔工個人過失，而是控告承包商「戴格爾清潔公司」未能對員工善盡訓練和監督之責，校方指控「由於被告(清潔公司)對其雇員的監督和管理，過於疏忽、粗心和魯莽，造成實驗室部分細胞培養物、樣本和研究的莫大損害。」但是涉案的清潔工並未被列為被告。

被告律師金斯伯格(Michael Ginsberg)向CNN記者表示：「此案純屬人為疏失造成的結果。」 並強調：「此案核心是清潔公司未能對員工進行充分培訓，並教導清潔工切勿嘗試解決電器問題。」