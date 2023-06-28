「財富之輪」主持換人 西克雷斯特明年接棒

2005年開始接任「迪克·克拉克紐約時報廣場跨年搖滾夜」主持人的西克雷斯特(右)，將接替薩賈克(左)主持「財富之輪」。(美聯社)

索尼 影視電視公司(Sony Pictures Televisio)27日宣布，瑞恩．西克雷斯特 (Ryan Seacrest) 2024年將接任遊戲節目「財富之輪」(Wheel of Fortune)新主持人；索尼影視表示，西克雷斯特已與該節目簽署多年合約並將擔任顧問製作人。

現年48歲的西克雷斯特聲明表示，「很榮幸能追隨傳奇人物薩賈克 (Pat Sajak) 的腳步。我和其他美國人一樣，40年來每晚開心地在電視螢光幕上觀看帕特和瓦娜，那是一種特別單純的快樂。我迫不及待地想延續旋轉輪子的傳統，與瓦娜‧懷特(Vanna White)一起工作。」

「財富之輪」猜字猜句節目在1975年1月推出，每晚連續播出近50年，歷久彌新，老少咸宜，是全美最受歡的益智娛樂節目之一。

現年76歲的薩賈克和66歲的懷特共同擔任「財富之輪」遊戲節目主持人40年，是益智遊戲節目類別任職最久的兩位電視節目主持人。

薩賈克和懷特共同擔任「財富之輪」遊戲節目主持人40年，是益智遊戲節目類別任職最久的兩位電視節目主持人。(美聯社)

薩賈克12日宣布將退休 ；他推文表示，「時候到了。我決定9月開始的第41季是我主持的最後一季；這是一趟美好旅程。」 懷特並沒有表示要退休，據報導她擔心與新的主持人合作的問題。

西克雷斯特擔任電視廣播主持人有多年經驗。他在美國廣播公司(ABC)連續擔任21季歌手選秀節目「美國偶像」(American Idol)主持人，並與凱莉·瑞帕 (Kelly Ripa) 共同主持ABC晨間談話性節目「Live with Kelly and Ryan」。西克雷斯特曾多次獲艾美獎 提名並兩度獲獎。

西克雷斯特也是洛杉磯收視率最高的晨間廣播節目主持人和製作人，2005年以來，他接棒持續擔任「迪克·克拉克(Dick Clark)新年搖滾夜」主持人。薩賈克宣布退休以來，西克雷斯特一直被認為是最佳接替人選。