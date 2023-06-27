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禮來減肥新藥有多厲害？受試者48周平均甩掉58磅

編譯洪啟原／綜合外電

美國藥廠禮來（Eli Lilly）26日公布減肥新藥「3G」二期臨床試驗結果，肥胖及過重族群使用此藥後，在48周後平均甩掉24.2%體重，或瘦下58磅（約26公斤），減肥效果超越其他減重藥物。

路透報導，禮來在聖地牙哥舉行的美國糖尿病學會（ADA）會議公布這項新藥的試驗結果，並刊登於國際權威期刊「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）。

禮來這款減肥新藥名為Retatrutide，屬於「腸泌素」（incretins）的一種，目的是模仿「類升糖素胜肽-1」（GLP-1）激素機轉，有助於調節血糖、減緩胃部排空速度以及降低食慾。由於此藥主要針對GLP-1、胃抑素（GIP）和人體第3類激素受體升糖素（glucagon）作用，因此在禮來內部又稱為「3G」。

禮來表示，Retatrutide二期臨床試驗共針對338名受試者進行研究，結果顯示該藥物有助改善受試者的血壓及血糖，副作用則與其他以腸泌素為作用機轉的療法相似，可能出現輕度至中度噁心和嘔吐症狀。

禮來正針對Retatrutide進行為期更長的三期臨床試驗，觀察是否有機會進一步改善減重效果。這些研究將評估這款藥物對於長期體重管理、阻塞型睡眠呼吸中止症以及膝蓋骨關節炎的安全性及有效性。

一系列減肥新藥重燃外界對減重治療市場的興趣，預估減肥藥市場在本世紀末將達到1,000億美元規模。

不過，美國藥廠輝瑞（Pfizer）26日宣布暫停實驗性口服減重藥物Lotiglipron的初期研發，因這款藥物可能對受試者的肝臟帶來安全疑慮。輝瑞表示，在臨床試驗結果發現受試者的肝酵素水平升高後，將暫停研發此藥。這拖累輝瑞當日收盤跌3.68%。輝瑞也說，將持續研發另一款減重藥物Danuglipron。

減重 輝瑞 血糖

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