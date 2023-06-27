麻州3老人在家被刺死 兇手疑強闖

麻州牛頓市發生三人遭刺死命案後，警方封鎖現場蒐證調查。(美聯社)

麻州 牛頓市(Newton)25日早上發生三名年長者在家遭刺死命案，其中包括一對當天要慶祝金婚的夫婦；警方初步調查顯示有人強行進入，受害者遭刺傷和鈍器創傷，尚無人被捕；牛頓市警局提醒當地社區居民提高警覺。

鄰居迪基(Robin Dickey)說，受害者經常上教堂，25日早上他們沒有參加周日彌撒令人擔心，於是找人到他們家看，結果發現三人遇害。

國家廣播公司新聞網(NBC News)26日報導，三名死者是狄艾莫夫婦(Jill and Bruno D'Amore)，以及女方的母親。

一位認識受害者的人25日早上剛過10時打911報案，密德薩士地區檢察官(Middlesex District Attorney)瑞安(Marian Ryan)在記者會上呼籲居民提高警覺，即使平常沒有鎖門的習慣，也要鎖上門窗。

美聯社26日報導，牧師萊利(Dan Riley)說，這對夫婦的金婚慶祝活動原訂當天上午10點的彌撒聖餐後舉行；他不願說明誰發現這對夫婦的屍體，但表示大家都非常震驚；一位不願透露身分、自稱與受害家庭熟識的鄰居則說，三位受害者很親近。

牛頓市布魯克塞德大道(Brookside Avenue)另有戶民宅25日也曾被人企圖闖入，距離百老匯街遇害者住屋僅半哩，目前尚不清楚兩個事件是否相關。

警方呼籲Nonantum及Newtonville兩個社區居民提高警覺，留意陌生人，如發現異狀立刻與警方聯絡；警方將在案發的兩個社區加強警力。瑞安也要求居民如果聽到或看到可疑情況要「馬上」報警。

牛頓警察 局長卡邁克爾(John Carmichael)表示，已調派更多警員和調度人員；發生這樣的暴力犯罪 而且兇嫌仍在逃令人非常擔心，警方再次強調要保持警惕，密切注意社區動靜。