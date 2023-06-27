我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

北卡特許學校女學生只能穿裙 違憲

編譯俞仲慈／綜合26日電

北卡羅來納州列蘭德(Leland)一家特許通勤學校(Charter Day School)訂有性別區分的嚴格制服規定，要求男學生必須穿褲裝、女學生穿裙裝上學，不過2022年6月被聯邦第四巡迴上訴法院裁定違憲，校方不服上訴，但聯邦最高法院26日裁決不受理該案，並維持上訴法院的判決。

美國公民自由聯盟(ACLU)宣稱：「這是北卡州數千名公立特許學校學生以及全國360萬特許學校學生的勝利。」並強調：「公立特許學校的女學生與其他公立學校同年學生享有相同的憲法權利，包括穿褲子的自由。」

據了解，該校創辦人密契爾(Baker Mitchell Jr.)在2015年寄給一位幼兒園家長的電子郵件寫道：「委託人、家長和其他社區支持者決心在這所學校，維護年輕男女的騎士精神(chivalry)與尊重，例如必要時，年輕男士應為年輕女士開門、撐傘，而且女士和先生是首選的稱呼方式。」

密契爾強調規定制服，有助於倡導騎士精神，並主張女性較為脆弱，需要受到男性呵護。

不過此舉引起三名學生家長不滿，控告校方，根據國家廣播公司(NBC)報導，聯邦第四巡迴上訴法院去年6月，以10票對6票，通過裁定制服規定是歧視女性之後，校方放寬規定允許女學生可以穿褲子上學。

承辦法官基南(Barbara Keenan)去年在裁決書寫道：「限制穿裙子乃為北卡州年輕世代公共教育的一部分，也是公然示範不良的性別刻板印象。」

北卡羅來納州 美國公民 歧視

上一則

「鋰電池之父」古德諾與世長辭 享嵩壽100歲

下一則

誤認遭挾持 女子槍殺優步車司機

延伸閱讀

最高法院：北卡特許學校不得強迫女學生只能穿裙子上學

最高法院：北卡特許學校不得強迫女學生只能穿裙子上學
女生扭傷頸 台8旬中醫竟讚「乳房漂亮」…這原因獲減刑

女生扭傷頸 台8旬中醫竟讚「乳房漂亮」…這原因獲減刑
州長簽署 北卡線上運動博彩明年合法

州長簽署 北卡線上運動博彩明年合法
許傑輝「魔指」狂戳女學生胸部 「變色情狂」畫面曝光

許傑輝「魔指」狂戳女學生胸部 「變色情狂」畫面曝光

熱門新聞

新澤西州州長墨菲與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有50%的免稅額。(取材自臉書)

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施

2023-06-22 18:26
5月全美房屋售價中間值下跌3.1%，創2011年12月以來最大跨年跌幅。圖為馬州一處房產標示已出售。（歐新社）

全美5月房價創10年最大跌幅 「1原因」讓買房族不敢下手

2023-06-22 21:27
洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

2023-06-25 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

服務再差最低也要給18% 逾6成不滿小費制 給的次數少了

2023-06-22 22:47
從今年4月1日以來，全美22州累計將近130萬人已經失去白卡，接下來低收入民眾失去白卡的狀況恐將持續擴大。美聯社

4月迄今已有130萬人失去白卡 波及範圍恐持續擴大

2023-06-21 09:47
住在密西根州的男子波林，涉嫌將劉憶佳、Kelsey Chang推落懸崖。(臉書截圖)

謀害劉憶佳兇嫌喜歡亞洲女 案發前還在跟女網友聊天

2023-06-22 22:02

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話