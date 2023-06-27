北卡特許學校女學生只能穿裙 違憲

北卡羅來納州 列蘭德(Leland)一家特許通勤學校(Charter Day School)訂有性別區分的嚴格制服規定，要求男學生必須穿褲裝、女學生穿裙裝上學，不過2022年6月被聯邦第四巡迴上訴法院裁定違憲，校方不服上訴，但聯邦最高法院26日裁決不受理該案，並維持上訴法院的判決。

美國公民 自由聯盟(ACLU)宣稱：「這是北卡州數千名公立特許學校學生以及全國360萬特許學校學生的勝利。」並強調：「公立特許學校的女學生與其他公立學校同年學生享有相同的憲法權利，包括穿褲子的自由。」

據了解，該校創辦人密契爾(Baker Mitchell Jr.)在2015年寄給一位幼兒園家長的電子郵件寫道：「委託人、家長和其他社區支持者決心在這所學校，維護年輕男女的騎士精神(chivalry)與尊重，例如必要時，年輕男士應為年輕女士開門、撐傘，而且女士和先生是首選的稱呼方式。」

密契爾強調規定制服，有助於倡導騎士精神，並主張女性較為脆弱，需要受到男性呵護。

不過此舉引起三名學生家長不滿，控告校方，根據國家廣播公司(NBC)報導，聯邦第四巡迴上訴法院去年6月，以10票對6票，通過裁定制服規定是歧視 女性之後，校方放寬規定允許女學生可以穿褲子上學。

承辦法官基南(Barbara Keenan)去年在裁決書寫道：「限制穿裙子乃為北卡州年輕世代公共教育的一部分，也是公然示範不良的性別刻板印象。」