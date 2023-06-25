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耶魯女生稱遭性侵反被告 康州高院：無免責權

記者顏伶如／綜合報導
多年前一名耶魯大學女學生舉報遭性侵，但被指控的男同學被判無罪後，反控誹謗。法院日前裁決，這名女學生沒有免責權。圖為耶魯大學著名地標哈克尼斯塔。(美聯社)
多年前一名耶魯大學女學生舉報遭性侵，但被指控的男同學被判無罪後，反控誹謗。法院日前裁決，這名女學生沒有免責權。圖為耶魯大學著名地標哈克尼斯塔。(美聯社)

多年前一名耶魯大學(Yale University)女學生曾通過校內性犯罪通報機制，向校方舉報遭到男同學性侵。但遭到指控的男同學後來在刑事法庭獲判無罪，女學生則面臨誹謗訴訟。法院23日裁決，化名「無名氏珍」(Jane Doe)的女學生面對男同學反告誹謗，並沒有免責權。

康乃狄克州高等法院以7票對0票一致通過裁決指出，男同學可汗(Saifullah Khan)遭到「無名氏珍」向校方指控於2015年10月在宿舍性侵她，而接受耶魯校內機制調查。但男方能夠為自己辯護的權利，還不如刑事法庭上的被告。

裁決指出，耶魯的機制並不是「準司法」(quasi-judicial)程序，指控者不必接受交叉質詢，目擊者也不必宣誓作證；倘若耶魯機制屬於「準司法」程序，女學生對學校調查人員提供的陳述內容，就可以享有「絕對豁免權」(absolute immunity)。

康州高等法院裁決出爐之前，十多個防治暴力團體公開呼籲，對性侵受害者提供誹謗免責權非常重要，受害者才會願意出面揭發事實真相。

判決出爐後，防治暴力團體向康州高等法院提交意見書指出，性侵案件受害人經常不敢舉報，問題已經令人憂心，判決結果恐讓未來更多性侵受害者因為害怕反遭指控誣告而更不敢出面。

法律專家說，在全美各州法院審理的類似案件裡，這起案例相當特殊，未來可能經常被援引。

可汗被「無名氏珍」指控性侵之後，於2018年11月被耶魯勒令退學。2018年稍早，可汗遭犯罪起訴，但後來被陪審團裁定無罪。如今可汗反告「無名氏珍」及耶魯，並指稱他與「無名氏珍」是在你情我願的情況下發生性關係。

法律專家說，對於遭到不當性行為指控的學生來說，這起案件將成為重要判例，對學校懲戒程序是否公平提出挑戰。

聯邦政府則將修改大學處理不當性行為案件的規範，預定今年10月公布。

耶魯大學 性侵 康乃狄克州

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