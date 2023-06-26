2人工作時疑熱死 德州禁止「喝水歇息」遭批

德州州長艾伯特因為日前簽署法案，取消強制建築工人「喝水歇息」時間的法律，受到德州民主黨人及工人維權團體的大力抨擊。最近德州有一名郵差和一名電線工人，疑似因為在高溫酷熱下工作而意外死亡。(美聯社)

最近幾周德州高溫 難耐，達拉斯一名郵差日前於高達華氏115度酷暑中工作時暴斃。這起意外可能加劇對州長艾伯特(Greg Abbott)的批評聲浪，他近期剛簽署通過有「死星法案」(Death Star)之稱的「喝水歇息」(water break)禁令，取消全州工人避暑與喝水休息的保護措施。

郵差蓋茲(Eugene Gates Jr.)20日在一戶住家庭院倒下，屋主施予心肺復甦術(CPR)搶救，仍回天乏術。官方尚未證實死因，但達拉斯當天的高溫指數達到1980年以來達拉斯-福和市(Dallas-Fort Worth)地區的最高溫。

6月21日當局報告，另有一名來自西維吉尼亞州 的電線修理工在德州進行電力維修工作時因高溫相關因素死亡。

危險的熱浪正侵襲德州，上周許多地區的氣溫突破華氏100度，為德州電網帶來更大的壓力，數百萬人處於極端高溫警報範圍之內。

州長艾伯特近期因削減建築工人的強制「喝水歇息」時間受到德州民主黨人及工人維權團體的大力抨擊，他13日簽署「眾議會2127號法案」(House Bill 2127)，廢除城市與郡政府強制要求建築工人「喝水歇息」時間的法律，新法將於9月1日生效。

有些地區原本就有相關法規，如達拉斯、奧斯汀等市均要求雇主每四個小時必須給予建築工人10分鐘的喝水歇息與避暑時間。

「眾議會2127號法案」的支持者主張該法有助於限制地方及郡級官員越權控制小企業的運作管理。

此舉受到德州民主黨人的批評，他們反對新法，在聲明中說，地方的決策應該由當地學區、城市、郡，以及地方領袖、市長、郡法官等最了解他們轄區的人來決定。

隨著批評聲浪高漲，兩名工人的意外死亡可能為艾伯特增添壓力，迫使他撤回新法。