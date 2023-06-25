蒙大拿州鐵路橋梁坍塌 8節貨運列車墜河 幸無傷亡 河水疑受污染

一列運載危險物品的貨運列車24日在駛經蒙大拿州橫跨黃石河的鐵路橋梁時，橋梁突然坍塌，多節油罐車掉入湍急河水裡，所幸列車人員安全，並無傷亡報告。(美聯社)

蒙大拿州 24日發生嚴重交通事故，一列運載危險物品的貨運列車在駛經橫跨黃石河(Yellowstone River)的鐵路橋梁時，橋梁突然坍塌，多節油罐車掉入湍急河水裡，所幸列車人員安全，並無傷亡報告。

事發所屬地區斯蒂沃特郡(Stillwater County)緊急事故負責官員斯塔米(David Stamey)表示，列車運載貨物包括瀝青等石油 產品及硫磺。當局已關閉了黃石河下游的飲用水取水口，以評估河水遭污染的情況。現場記者報導目睹一些黃色物體從墜河的油罐中流出。

斯塔米表示，墜河的貨運車廂共有八節，漏出的危險物品經上漲的河水稀釋後，現場工作人員並沒有立即危險。

事故發生於當地時間24日早上6時左右，當橋梁坍塌時，出事貨運列車正要駛過，蒙州災難緊急處理部門即時收到通知。

出事後，斯蒂沃特郡大批鐵路工作人員及聯邦鐵路管理局官員趕到了現場，這一帶地區位於人口稀少的黃石河谷，周圍是牧場和農田，用水全部來自這條河。

蒙大拿鐵路公司發言人加蘭(Andy Garland)發表聲明說，貨運列車人員全部安全，沒有傷亡報告。他又說，目前的工作是致力解決事件對該地區的任何潛在影響，並努力了解事故原因。

大橋坍塌的原因尚不清楚，但當地黃石河河段最近連降大雨，水位上漲。此前黃石河曾在2022年發生史上最嚴重的洪水 氾濫，對黃石國家公園及附近城鎮造成破壞。

鄰近的黃石郡(Yellowstone County)官員們說，由於有潛在危險物質洩漏，當局已在自來水處理廠、灌溉區採取了緊急措施，並要求居民節約用水，並關閉當地的釣魚河道。

蒙州州長強佛特(Greg Gianforte)也發推文表示，州政府隨時準備支援蒙大拿鐵路公司及郡政府的需求。