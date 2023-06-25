找法律漏洞 無期徒刑國際殺手意圖重審 最高院維持原判

一名被判無期徒刑的殺人犯以審判時未能和證人當庭對質為由，要求重審，但遭最高法院駁回。(Getty Images)

因謀殺菲律賓地產商被判無期徒刑而目前正在服刑中的國際殺手薩米亞(Adam Samia)透過律師，提出重審要求；23日遭聯邦最高法院以6比3票決議維持原判。

律師說，當初承審法院根據同案被告的供詞，指稱薩米亞為開槍行兇者，即判決薩米亞謀殺罪成立，卻未讓被告出庭替自己辯護，有失公平。薩米亞的律師也是去當庭質問證人，侵犯薩米亞的憲法權利。

最高法院多數意見書指出，檢方已善盡保護薩米亞憲法權利的責任，因為同案被告供詞每次提到薩米亞時，都改以「某人」、「另一人」字眼代替；陪審團也被告知，判決時不用考慮這名被告的供詞。

大法官 湯瑪斯說，被告薩米亞質問原告的憲法權利並未受到侵犯。另一名被告的供詞並未直接表示薩米亞有罪，陪審團也受到正確的提示，不用考慮這份供詞，因此薩米亞案不必重審。

但三名自由派大法官不以為然，其中凱根(Elena Kagan)在她的意見書上寫道，六名大法官的裁決「破壞了對被告至關重要的憲法保護權」。

最高法院曾三度對供詞的使用設限，其中一次裁決說，被告的名字必須剔除，不能僅用塗黑、劃掉的方式呈給陪審團。薩米亞案審判時，供詞以「某人」、「另一人」指稱他，六名大法官認為符合法律要求。

當年薩米亞等三人奉南非 國際犯罪集團首領勒胡(Paul LeRoux)之命，赴菲律賓刺殺地產仲介商凱瑟琳·李(Catherine Lee)，理由是李姓女子欠錢不還。勒胡於2012年被捕後，轉為配合美國政府調查。