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機密文件藏浴室 前FBI探員判4年 川普密件案 量刑參考？

編譯陳韻涵／綜合24日電
聯邦調查局前情報分析員肯德拉‧金絲柏莉涉嫌將數百份機密文件藏在家中辦公室和浴室，被控違反間諜法，而遭判處四年徒刑。(美聯社)
聯邦調查局前情報分析員肯德拉‧金絲柏莉涉嫌將數百份機密文件藏在家中辦公室和浴室，被控違反間諜法，而遭判處四年徒刑。(美聯社)

密蘇里州堪薩斯城聯邦法官日前裁定聯邦調查局(FBI)前情報分析員肯德拉‧金絲柏莉(Kendra Kingsbury)違反間諜法，判處四年徒刑。她涉嫌將數百份機密文件藏在堪薩斯州道奇市(Dodge City)家中的浴室，情形類似前總統川普的密件訟案。

這宗針對蓄意留存國防資訊定罪量刑的案件，是繼本月稍早，聯邦大陪審團裁定川普在海湖莊園(Mar-a-Lago)的宴會廳、浴室等處私藏機密文件違法並加以起訴以來，首宗類似案件。

聯邦地方法官博格(Stephen Bough)的這項判決，讓外界有機會藉此了解，川普一旦被判有罪將會遭受怎樣的處罰。 

由前總統歐巴馬任命的博格說：「我無法理解為何妳要把這類文件放在浴室裡，進而危害國安。」

博格裁決金絲柏莉要在7月21日向聯邦監獄當局報到，入監服刑3年10個月。

金絲柏莉並未與檢察官達成認罪協議，她去年10月被控違反間諜法的兩項罪名。

川普涉嫌卸下總統職務後，將包括美國核子設施和國防機密等文件非法帶走，放在佛羅里達州海湖莊園居所，而遭起訴。

曾協助調查金絲柏莉案件的一名FBI特別幹員21日作證表示，她在家中辦公室和浴室留存機密文件紙本與電子檔。

金絲柏莉之前在FBI堪薩斯城分處服務，她涉嫌在任職的十多年期間，非法帶走386份機密文件。

檢察官未說明金絲柏莉的犯罪動機，但本月在量刑備忘錄中顯示，金絲柏莉手機的通聯對象中有多人與反恐調查相關。 

金絲柏莉在法官宣判刑期前，抨擊FBI並將自己描繪成「有害工作環境下的受害者」。她描述自己在「永遠不會允許她成功的體制內工作」，並說「我因為太誠實而被控罪，且欠缺保護網。」

金絲柏莉的辯護律師表示，她在聽證期間曾揭露家中存放機密文件並要求緩刑。

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