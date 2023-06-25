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已故骨董商盜賣古物案 女兒交出1200萬遺產和解

記者張聲肇／綜合報導
市場上流通許多遭盜賣的柬埔寨骨董。2022年8月8日紐約聯邦檢察官辦公室將追查回之30件柬埔寨古物交還給該國駐美大使館。(美聯社)
市場上流通許多遭盜賣的柬埔寨骨董。2022年8月8日紐約聯邦檢察官辦公室將追查回之30件柬埔寨古物交還給該國駐美大使館。(美聯社)

遭聯邦檢察官指控盜賣古文物的骨董商拉曲佛德(Douglas Latchford)，去年去世後他女兒日前和檢方達成民事和解，交出其父1200萬元遺產。

聯邦官員表示，拉曲佛德的女兒茱莉亞‧科波斯頓(Julia Copleston)還同意交出一尊他父親當年用非法所得購來的七世紀越南銅雕。這座四臂女神Durga銅像是從越南的聯合國教科文組織世界遺產現址盜取而來。

柯波斯頓從父親繼承125座雕像、黃金等遺產，司法當局說這些都是從柬埔寨掠奪而來的骨董。她2021年和該國政府達成協議，願意交還這些從柬埔寨走私出來的雕像和黃金。她父親於2020年去世，得年88歲。

國土安全部特別調查員艾維羅(Ivan Arvelo)說，拉曲佛德生前從事盜賣文物生意，涉入「無數非法交易」，發了大財，其中1200萬元將被「依法沒收」，物歸原主。

紐約聯邦檢察官2019年以走私從柬埔寨盜取的文物、偽造文書等罪名起訴他，訴狀提到，他走私的無價之寶，很多是「直接從考古現場」竊取的。他死後，法院就不再審理本案。

柬埔寨骨董文物盜賣商拓惕(Toek Tik)供稱，他曾指揮盜竊集團，搜刮柬埔寨王國時期的廟宇，其中不少價值匪淺的高檔貨，最後經由拉曲佛德之手流入市場，待價而沽。拓惕說，拉曲佛德透過中間人指揮盜掠行動，還親自瀏覽拓惕傳給他的寺廟文物照片，再下達指令「訂貨」。

柬埔寨外流的骨董，部分被拉曲佛德賣給紐約大都會藝術博物館。柬埔寨政府正與博物館洽談文物歸還事宜。

紐約南區聯邦檢察官辦公室說，拉曲佛德在英國、紐約和澤西島都有銀行帳戶，其中澤西島銀行帳戶裡面的1200多萬元存款，都是非法所得。

檢察官 越南 博物館

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