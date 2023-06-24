我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

PFAS水污染訴訟 3M以103億元和解

記者顏伶如／綜合報導
3M公司22日以103億元達成和解，該公司未來13年將負擔全國任何城市、郡縣公共用水的「永久化學物質」檢測及清理費用。(路透)
3M公司22日以103億元達成和解，該公司未來13年將負擔全國任何城市、郡縣公共用水的「永久化學物質」檢測及清理費用。(路透)

總部位於明尼蘇達州的3M公司遭多個地方政府指控製造被喻為「永久化學物質」(Forever Chemicals)的「全氟／多氟烷基物質」 (perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl，PFAS)導致飲水遭到污染，22日以103億元與相關原告達成和解。根據和解協議，3M未來13年將負擔全國任何城市、郡縣公共用水的PFAS檢測及清理費用。

由於PFAS污染問題，3M面臨各州政府和地方政府提告的官司累計約4000件。根據和解協議，3M並不承認有任何疏失。

3M表示，根據和解協議任何水源只要測得PFAS污染，無論程度， 該公司都將提供補救措施。

3M總裁兼執行長羅曼(Mike Roman)發表聲明表示，和解是3M「向前邁進的重要一步」。他也說，先前已宣布2025年底前將停止所有PFAS製造。

和解協議將在法院核准後生效。佛羅里達州史都華市(Stuart)是對3M提告的地方政府之一，原本案件本月初就要在聯邦法院開審。史都華特市政府秘書長莫特爾(Mike Mortell)表示，社區民眾對於達成協議感到欣慰。

科幕(Chemours)、杜邦(DuPont)、科迪華(Corteva)三大化學公司，同樣遭控生產PFAS導致公共飲水遭到污染，6月2日已11億9000萬元達成類似和解。三家公司同意共同出資，協助清除公共飲水系統當中的PFAS。

研究發現，PFAS導致肝臟受損、發展障礙、免疫力功能降低，還有致癌風險。被稱為「永久化學物質」是因為PFAS可以在人體以及環境長久存在。全球各地數百種野生動物的體內，也都驗出過PFAS。

根據經過同儕審查的2020年研究，PFAS無所不在的問題非常嚴重，存在於幾乎所有美國民眾的血液中，包括初生兒在內，約有2億人因為飲用水而曝露於PFAS之中。

莫特爾先前受訪時說，雖然和解案將協助地方政府處理PFAS污染水源的問題，但納稅人還是要承擔清理費用。他說，史都華特市受損及清理花費估計要1億至1億2000萬元。

檢測 明尼蘇達州 致癌

上一則

幼童易受傷 750萬個沙魚寶寶回收

下一則

杭特 再被揭用拜登施壓中國商人

延伸閱讀

老齡化速度加快… 美國去年人口中位年齡38.9歲 創新高

老齡化速度加快… 美國去年人口中位年齡38.9歲 創新高
前科有條件封存 「清白法案」州議會通過

前科有條件封存 「清白法案」州議會通過
府會互鬥 紐約住房法案胎死腹中

府會互鬥 紐約住房法案胎死腹中
猶他州聯邦眾議員史都華將請辭 共和黨眾院多數縮水

猶他州聯邦眾議員史都華將請辭 共和黨眾院多數縮水

熱門新聞

西雅圖一名韓裔孕婦上班途中遭無辜攻擊中槍死亡。(截取自GoFundMe)

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

2023-06-16 15:20
新澤西州州長墨菲與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有50%的免稅額。(取材自臉書)

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施

2023-06-22 18:26
32歲的多爾曼(中)因在家中以行刑方式槍殺三名年幼的兒子，被控三項加重謀殺罪。 (截屏自WLWT 5電視畫面)

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

2023-06-16 22:12
5月全美房屋售價中間值下跌3.1%，創2011年12月以來最大跨年跌幅。圖為馬州一處房產標示已出售。（歐新社）

全美5月房價創10年最大跌幅 「1原因」讓買房族不敢下手

2023-06-22 21:27
拜登總統日前在白宮會見女星伊娃隆格莉亞並擁抱致意時，手放在對方腰上的時間有點久，且似乎碰觸到對方胸部，引起外界熱議。（歐新社）

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

2023-06-17 03:26
德國巴伐利亞邦南部觀光勝地新天鵝堡附近的森林步道，由於地勢陡峭，當地人士設立標誌警告遊客提防落石和墜崖。(美聯社)

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

2023-06-18 00:46

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷