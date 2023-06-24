PFAS水污染訴訟 3M以103億元和解

3M公司22日以103億元達成和解，該公司未來13年將負擔全國任何城市、郡縣公共用水的「永久化學物質」檢測及清理費用。(路透)

總部位於明尼蘇達州 的3M公司遭多個地方政府指控製造被喻為「永久化學物質」(Forever Chemicals)的「全氟／多氟烷基物質」 (perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl，PFAS)導致飲水遭到污染，22日以103億元與相關原告達成和解。根據和解協議，3M未來13年將負擔全國任何城市、郡縣公共用水的PFAS檢測 及清理費用。

由於PFAS污染問題，3M面臨各州政府和地方政府提告的官司累計約4000件。根據和解協議，3M並不承認有任何疏失。

3M表示，根據和解協議任何水源只要測得PFAS污染，無論程度， 該公司都將提供補救措施。

3M總裁兼執行長羅曼(Mike Roman)發表聲明表示，和解是3M「向前邁進的重要一步」。他也說，先前已宣布2025年底前將停止所有PFAS製造。

和解協議將在法院核准後生效。佛羅里達州史都華市(Stuart)是對3M提告的地方政府之一，原本案件本月初就要在聯邦法院開審。史都華特市政府秘書長莫特爾(Mike Mortell)表示，社區民眾對於達成協議感到欣慰。

科幕(Chemours)、杜邦(DuPont)、科迪華(Corteva)三大化學公司，同樣遭控生產PFAS導致公共飲水遭到污染，6月2日已11億9000萬元達成類似和解。三家公司同意共同出資，協助清除公共飲水系統當中的PFAS。

研究發現，PFAS導致肝臟受損、發展障礙、免疫力功能降低，還有致癌 風險。被稱為「永久化學物質」是因為PFAS可以在人體以及環境長久存在。全球各地數百種野生動物的體內，也都驗出過PFAS。

根據經過同儕審查的2020年研究，PFAS無所不在的問題非常嚴重，存在於幾乎所有美國民眾的血液中，包括初生兒在內，約有2億人因為飲用水而曝露於PFAS之中。

莫特爾先前受訪時說，雖然和解案將協助地方政府處理PFAS污染水源的問題，但納稅人還是要承擔清理費用。他說，史都華特市受損及清理花費估計要1億至1億2000萬元。