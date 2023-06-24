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料州長打回票 強暴死刑犯拒爭取特赦

記者顏伶如／綜合報導
被判死刑的桑契斯拒絕參加特赦聽證會，因為他認為即便被特赦，共和黨籍的州長史提特也不會批准。圖為他2005年出庭圖片。(美聯社)
被判死刑的桑契斯拒絕參加特赦聽證會，因為他認為即便被特赦，共和黨籍的州長史提特也不會批准。圖為他2005年出庭圖片。(美聯社)

1996年強暴並殺害一名奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)學生而被判死刑的桑契斯(Anthony Sanchez)，決定維持行刑程序而不出席特赦聽證會；44歲的桑契斯接受美聯社電話訪問時說，即使爭取特赦也沒用，因為共和黨奧克拉荷馬州州長史提特(Kevin Stitt)根本不會批准。

桑契斯預計今年9月21日接受注射死刑。

桑契斯22日受訪時說，在牢裡看著一個又一個死囚爭取特赦，後來一個又一個遭到駁回，「不管結果如何，對囚犯來說都沒有好處」。

他舉例說， 死刑犯史圖弗爾(Bigler Stouffer)、柯丁頓(James Coddington)雖然都獲得奧克拉荷馬州寬赦與假釋委員會(Board of Pardons and Paroles)五名委員以三票對二票表決通過建議特赦，但最後還是被史提特打回票而相繼伏法。

桑契斯說，史圖弗爾、柯丁頓為了爭取特赦費盡心力，「我何苦經歷那樣的過程呢？如果你只是坐視不管，為什麼要讓人家燃起希望呢？」

奧克拉荷馬州刑事法院今年4月駁回桑契斯的無罪申辯。對於奧克拉荷馬大學學生布斯肯(Juli Busken)謀殺案，桑契斯始終堅稱自己的父親湯瑪斯‧桑契斯(Thomas Sanchez)才是真兇。湯瑪斯‧桑契斯前任女友曾說，湯瑪斯‧桑契斯自殺身亡之前曾經坦承殺害布斯肯，不過這段證詞被法院認定為傳聞(hearsay)，不予採信。

布斯肯1996年12月20日在奧州諾曼(Norman)公寓遭到綁架，當天晚間被人發現陳屍於奧克拉荷馬市東南部，頭部遭到槍擊

檢警從布斯肯衣物取得的DNA樣本，證明桑契斯與命案有關，桑契斯遭控強暴、謀殺罪名成立，2006年被判處死刑。

奧克拉荷馬州 共和黨 槍擊

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