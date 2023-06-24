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找資安漏洞 8月駭客賽將開放太空衛星供入侵

記者顏伶如／綜合報導
美國軍方將首度開放一顆在太空軌道運行的衛星，讓白帽駭客試探入侵電腦系統，設法找出資安系統漏洞。(路透)
美國軍方將首度開放一顆在太空軌道運行的衛星，讓白帽駭客試探入侵電腦系統，設法找出資安系統漏洞。(路透)

鞏固衛星資安近幾年成為熱門議題，包括農業、銀行、保險等產業如今已大量仰賴遠在太空的衛星運作。新聞周刊(Newsweek)23日報導，世界規模最大的駭客競技大會(DEFCON)奪旗賽(Capture The Flag，CTF)今年8月登場時，美國軍方將首度開放一顆在太空軌道運行的衛星，讓白帽駭客(white-hat hackers，又稱道德駭客)試探入侵電腦系統，設法找出資安系統漏洞。

美國空軍裝備司令部科研機構空軍研究實驗室(Air Force Research Laboratory，AFRL)位於紐約羅馬市(Rome)的信息局(Information Directorate)科技轉移部門負責人柯廉索(Steve Colenzo)是這場活動的籌辦者之一。柯廉索說，活動規畫歷時四年之久，「但今天我們真的進入太空了」。

「衛星駭客4比賽」(Hack-A-Sat 4)今年8月10至13日將在拉斯維加斯駭客競技大會上舉行。過去幾年雖然也有駭入衛星的比賽，但衛星硬體都在地面，不是在太空軌道運行。

開放給白帽駭客入侵的衛星是由空軍研究實驗室與美國太空軍(United States Space Force，USSF)共同設置。

今年4月資格賽共有380個駭客隊伍報名參加，共計八隊取得決賽資格，分別來自美國、澳洲、德國、義大利及波蘭。

駭客 太空 資安

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