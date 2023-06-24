我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

搶修超前 I-95費城段重啟用 距事故不到兩周

編譯周芳苑／綜合23日電
因油罐車翻覆起火導致坍塌的95號公路費城段的整修工程提前完工，23日恢復通車，費城消防局的消防車是首批通過新路段的車輛。(美聯社)
因油罐車翻覆起火導致坍塌的95號公路費城段的整修工程提前完工，23日恢復通車，費城消防局的消防車是首批通過新路段的車輛。(美聯社)

95號州際公路(I-95)費城段因油罐車翻覆起火導致坍塌的路橋已搶修完成，23日中午重新啟用，距離事故發生不到兩個星期。

官員原本預計坍塌的高架路段要好幾個月才能修復，並且對依賴I-95公路的通勤民眾和企業發警訊，結果修復工程進度大幅超前。賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)表示，修路工人的工作速度比預期快，歸功於地方、州及聯邦官員彼此合作無間。

夏皮羅23日表示，永久替代道路將持續施工；施工期間，賓州政府開設了一條雙向各三線道的臨時道路。

6月11日一輛油罐車駕駛在出口匝道行進時失控撞上牆面，卡車側翻並起火，火勢蔓延導致高速公路部份路段塌陷，司機死亡，所幸沒有其他人受傷。

I-95延伸路段是通勤者和貨運卡車穿越費城的主要道路之一，每日通常約有16萬輛車行駛。

賓州官員表示，工人們上週在四天內完成拆除工作，進度超前，而後進行臨時道路施工。

賓州官員並情商波諾科賽車場(Pocono Raceway)出動其專門用來保持賽車道乾燥的噴射烘乾機；修路工人需要烘乾機備便，以防萬一下雨時能繼續趕工舖路。

賓州交通廰每日現場直播道路搶修工程作業情況，竟吸引數千人觀看。

賓州官員稍早表示本周末之前可開放臨時車道，承諾果然兌現。

賓州交通廳長卡洛爾(Mike Carroll)表示，臨時道路已完成，所以開放車輛行駛；費城居民迫不及待想要開車上I-95，一分鐘都不想再多等。

賓州 費城 賽車

上一則

找資安漏洞 8月駭客賽將開放太空衛星供入侵

下一則

料州長打回票 強暴死刑犯拒爭取特赦

延伸閱讀

賓州大教授 被控與狗發生性行為

賓州大教授 被控與狗發生性行為
恐生意外 費城中槍青少年被禁參加畢業典禮

恐生意外 費城中槍青少年被禁參加畢業典禮
場邊人語／勇士嚴守 費城難受

場邊人語／勇士嚴守 費城難受
I-95費城段 周末重新開放 賓州州長稱搶修進度超前

I-95費城段 周末重新開放 賓州州長稱搶修進度超前

熱門新聞

西雅圖一名韓裔孕婦上班途中遭無辜攻擊中槍死亡。(截取自GoFundMe)

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

2023-06-16 15:20
新澤西州州長墨菲與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有50%的免稅額。(取材自臉書)

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施

2023-06-22 18:26
32歲的多爾曼(中)因在家中以行刑方式槍殺三名年幼的兒子，被控三項加重謀殺罪。 (截屏自WLWT 5電視畫面)

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

2023-06-16 22:12
5月全美房屋售價中間值下跌3.1%，創2011年12月以來最大跨年跌幅。圖為馬州一處房產標示已出售。（歐新社）

全美5月房價創10年最大跌幅 「1原因」讓買房族不敢下手

2023-06-22 21:27
拜登總統日前在白宮會見女星伊娃隆格莉亞並擁抱致意時，手放在對方腰上的時間有點久，且似乎碰觸到對方胸部，引起外界熱議。（歐新社）

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

2023-06-17 03:26
德國巴伐利亞邦南部觀光勝地新天鵝堡附近的森林步道，由於地勢陡峭，當地人士設立標誌警告遊客提防落石和墜崖。(美聯社)

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

2023-06-18 00:46

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷