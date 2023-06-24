搶修超前 I-95費城段重啟用 距事故不到兩周

因油罐車翻覆起火導致坍塌的95號公路費城段的整修工程提前完工，23日恢復通車，費城消防局的消防車是首批通過新路段的車輛。(美聯社)

95號州際公路(I-95)費城 段因油罐車翻覆起火導致坍塌的路橋已搶修完成，23日中午重新啟用，距離事故發生不到兩個星期。

官員原本預計坍塌的高架路段要好幾個月才能修復，並且對依賴I-95公路的通勤民眾和企業發警訊，結果修復工程進度大幅超前。賓州 州長夏皮羅(Josh Shapiro)表示，修路工人的工作速度比預期快，歸功於地方、州及聯邦官員彼此合作無間。

夏皮羅23日表示，永久替代道路將持續施工；施工期間，賓州政府開設了一條雙向各三線道的臨時道路。

6月11日一輛油罐車駕駛在出口匝道行進時失控撞上牆面，卡車側翻並起火，火勢蔓延導致高速公路部份路段塌陷，司機死亡，所幸沒有其他人受傷。

I-95延伸路段是通勤者和貨運卡車穿越費城的主要道路之一，每日通常約有16萬輛車行駛。

賓州官員表示，工人們上週在四天內完成拆除工作，進度超前，而後進行臨時道路施工。

賓州官員並情商波諾科賽車 場(Pocono Raceway)出動其專門用來保持賽車道乾燥的噴射烘乾機；修路工人需要烘乾機備便，以防萬一下雨時能繼續趕工舖路。

賓州交通廰每日現場直播道路搶修工程作業情況，竟吸引數千人觀看。

賓州官員稍早表示本周末之前可開放臨時車道，承諾果然兌現。

賓州交通廳長卡洛爾(Mike Carroll)表示，臨時道路已完成，所以開放車輛行駛；費城居民迫不及待想要開車上I-95，一分鐘都不想再多等。