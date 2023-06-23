「終極復仇」 CNN收視率跌傳求售 前CEO查克爾有意吃下

在前執行長李特(右)掌舵下收視率大跌的有線電視新聞網(CNN)，傳出要尋找買主。外傳因鬧出花邊新聞被開除的「前前」執行長查克爾(左)有意收購。(Getty Images)

華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)傳出將出售收視率持續下跌的有線電視新聞網(CNN)，且前執行長(CEO )查克爾(Jeff Zucker)有意收購；查克爾去年2月因被爆與前CNN員工高樂斯特(Allison Gollust)有戀情而離開該台。

消息人士稱，接替查克爾的CNN執行長李特(Chris Licht)整頓節目編排以吸引更多中間派觀眾的策略失敗，導致收視率與收益下滑，黯然下台；而查克爾看準CNN在2024年總統大選來臨前的巨大商機，消息人士認為，查克爾可能在今年秋季出手收購。

熟悉查克爾的知情人士指出，買下並再度經營CNN將會是查克爾的「終極復仇」，他的一名友人指出查克爾「懷恨在心」，將想辦法「重回頂端」。

然而內部人士也說，目前仍不清楚華納兄弟探索公司執行長札斯拉夫(David Zaslav)的想法，另一個可能的發展是札斯拉夫最終決定留住CNN。

近來媒體界傳言NBC環球(NBCUniversal)母公司康卡斯特(Comcast)及派拉蒙(Paramount)可能合併，據傳兩家公司曾於2021年談判，若合併成真，康卡斯特將因違反反壟斷法被迫脫手哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)。

一些內部人士猜測，華納兄弟探索可能隨後介入其中，將CNN與CBS合併，尋求旗下的兩家電視台獲得效率。

華納兄弟探索發言人婉拒對這一消息置評；一名消息人士稱華納兄弟仍專注於經營CNN。

一名媒體投資 人透露，CNN需要由已經擁有眾多有線電視頻道的媒體集團「吸收」，銀行家估計CNN可能以50億至60億元出售；這一想法是節省成本並增加與有線電視供應商的談判影響力。

消息人士稱：「所有的猜測都是關於查克爾自己進入新聞圈。一家大公司會需要找到協同效應與節約。」然而也有熟悉查克爾的消息來源指出，他可能也有興趣收購CBS。