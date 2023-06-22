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杭特逃稅案 川普提名的法官審理

編譯潘勛／綜合21日電
拜登總統之子杭特‧拜登與檢方達成認罪協議一案，將由前總統川普任命的法官諾利卡承審。(美聯社)
拜登總統之子杭特‧拜登與檢方達成認罪協議一案，將由前總統川普任命的法官諾利卡承審。(美聯社)

德拉瓦州聯邦地區法院21日證實，拜登總統之子杭特‧拜登(Hunter Biden)與檢方達成認罪協議一案，將由前總統川普任命的法官諾利卡(Maryellen Noreika)承審；司法部長加蘭德同時駁斥共和黨的指責，稱司法部並沒無雙重標準，他本人也沒參與杭特案。

國會山莊報(The Hill)報導，諾利卡法官2018年由川普提名，參院在口頭投票中同意她出任德拉瓦州區的聯邦法官。

杭特同意向兩項逃漏稅罪名認罪，另就非法擁槍罪名，進入審前轉移協議(pretrial diversion agreement)。審前轉移協議讓杭特靠著遵守協議條款，最後罪名不列入個人紀錄。

杭特與檢方達成的協議，還要由諾利卡法官批准；協議可能讓杭特獲判保釋，不必坐牢。

協議20日公布之後，共和黨大致批評這種做法，由眾院議長麥卡錫帶頭，聲稱在拜登政府治下，司法部有「兩套」體制，滿是政治動機；給拜登之子杭特「甜心」協議，卻因機密文件案起訴川普。

拜登總統堅稱，司法部超然偵辦，不受白宮影響，證據在他由川普任命的聯邦檢察官魏斯(David Weiss)繼續主持本案。

加蘭德目前人在瑞典，有記者在記者會上提問共和黨的說法，杭特一案高高舉起輕輕放下，比起川普被控37條聯邦重罪，更是如此。

加蘭德表示，由他就任司法部長那一刻起，他就把本案交由聯邦檢察官處理，魏斯由川普任命，奉派偵辦本案，擁有全權，以自己斷定為合適的做法來處理本案。

加蘭德指出，任何進一步的疑問，該去問魏斯，請他「解釋其決定」。

固然大多數共和黨批評杭特案的處理方法，但也有一些人要不是避不評論此案，便是與砲轟司法部的同僚保持距離。

參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune，南達科他州)表示，自己認為國人要獲得保證，相信法律之前人人平等；魏斯是川普任命的，所以接下來如何發展，大家拭目以待。

聯邦法官諾利卡。(德拉瓦州聯邦地區法院)
聯邦法官諾利卡。(德拉瓦州聯邦地區法院)

川普 司法部 杭特‧拜登

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