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全美首例 阿肯色州聯邦法官：禁青少年性別重置手術 州法違憲

編譯陳韻涵／綜合21日電

阿肯色州東區地方聯邦法官穆迪(Jay Moody)20日裁定，禁止未成年人進行性別重置手術的法令違憲，創下全美首例，推翻愈來愈多共和黨州政府實施的類似規定。

美聯社報導，穆迪法官頒布一項永久禁止令，駁回阿肯色州州法。該州法禁止醫師對未滿18歲的青少年提供性別重置的賀爾蒙治療、青春期阻斷劑或手術。

穆迪2021年就已暫時阻止阿肯色州的這項法規實行，該法規也禁止醫生轉介病患至其他地方接受這類性別醫療服務。

除了阿肯色之外，目前至少有19個州實施類似禁令，不准未成年人接受性別重置醫療，且幾乎所有州都面臨司法挑戰。

穆迪在裁決書中表示，州法違反正當程序以及跨性別青少年及其家庭的平等保護條款，且侵犯醫療人員的憲法第一修正案權力。

穆迪寫道，「與其說是保護兒童或捍衛醫療倫理，證據顯示被禁止的醫療照護可以改善病患的身心福祉，州政府禁止它侵害其保障的權益。」

穆迪的裁決將影響其他各州的臨時禁止令，包括阿拉巴馬州和印第安納州。

阿肯色州共和黨檢察長葛里芬(Tim Griffin)發布聲明表示，計畫對穆迪的裁決提出上訴至第八巡迴法院，該法院去年裁定穆迪的暫時禁令違法。

阿肯色州的共和黨議員2021年實施該禁令，推翻前共和黨州長哈欽森(Asa Hutchinson)的否決案；哈欽森今年1月卸任，現正尋求共和黨的2024年總統大選提名。哈欽森表示，這項法律管太多，阻礙青少年接受相關治療。 

代表阿肯色州跨性別青少年及其家屬提告的美國公民自由聯盟(ACLU)阿肯色州執行主任霍利‧狄克森(Holly Dickson)表示，「這項裁決釋出明確訊息，關於跨性別醫療的恐慌和錯誤訊息經不起審查，它傷害跨性別青少年，必須結束。科學、醫學和法律都很明確：性別重置護理有其必要，且能保障跨性別年輕人健康茁壯。」

阿肯色州 共和黨 跨性別

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