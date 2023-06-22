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兩黨參議員聯手修法 阻中在美購農地

記者顏伶如／綜合報導
中部地區兩名兩黨國會參議員發表聯合聲明，要求禁止中國公民購買美國農地，同時考慮撤銷現有地主的所有權。圖為明尼蘇達州農民在收成大豆。(Getty Images)
中部地區兩名兩黨國會參議員發表聯合聲明，要求禁止中國公民購買美國農地，同時考慮撤銷現有地主的所有權。圖為明尼蘇達州農民在收成大豆。(Getty Images)

國家廣播公司新聞網(NBC News)20日報導，兩黨參議員聯手修法，希望阻止中國公民在美國購買農地，並要求政府考慮撤銷某些中國籍或其他國籍地主的在美土地所有權。

共和黨籍愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)與密西根州民主黨國會參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)20日發表聯合聲明說，媒體報導中國在美國購買接近軍事設施的農地，已經威脅到美國的食物供應，國家安全面臨嚴重危害，因此採取因應措施。

聲明中表示，美國現行法規對於哪些外國政府購買農地、在哪些地點大量購買房地產，並沒有提供足夠的監督機制。

密西根州民主黨國會參議員斯塔貝諾。(路透)
密西根州民主黨國會參議員斯塔貝諾。(路透)

農業部統計指出，過去十年裡，外國人持有美國土地增加近一倍，總面積達4000萬英畝。截至2021年年底前的農業部最新數據顯示，加拿大投資客持有美國土地最多，約占31%，也就是1280萬英畝，中國持有美國土地不到1%，約38萬英畝。

恩斯特與斯塔貝諾聯合提出的法案將修改1978年「外國農業投資揭露法」(Agricultural Foreign Investment Disclosure Act)，增加通報機制，提升透明化，並且加強監督。

根據法案內容，「美國外來投資審查委員會」(Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS)將獲得法案授權，從農業及食物安全疑慮評估某件土地購買案是否危害美國國家安全。

法案內容還包括為農業部增加人手，讓農業部長、食品及藥物管理局(FDA)局長擁有某些土地購買案的審查權，並且設立訊息公開的資料庫，公布哪些外籍人士持有美國土地。

法案也要求政府檢討過去三年裡價格超過500萬或土地面積超過320英畝的所有購地案與租地案，「美國外來投資審查委員會」有權考慮撤銷外國勢力購得的房地產所有權。

恩斯特說，食物安全就是國家安全，中國是美國頭號威脅，現在卻到處購買軍事設施附近的農地。

共和黨籍愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特。(Getty Images)
共和黨籍愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特。(Getty Images)

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