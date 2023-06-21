即刻救援：深海搜救鐵達尼號探索潛水器 早被質疑的安全設計？

海洋之門的行程計畫於紐芬蘭外海讓潛水器下海。（Getty Images）

「只剩下不到30小時，搜救隊全力尋找失聯的5名鐵達尼號探索者...。」至6月20日，探索鐵達尼號海底殘骸的觀光 潛水器「泰坦號」（Titan）失聯已第三天，美國海岸警衛隊仍持續搜尋其蹤跡，但潛水器內乘客還能使用的氧氣存量已不足30小時。泰坦號載有5人，包括1名領航與4名乘客，專家指出搜救難度極高，因鐵達尼號位於海平面下3,810公尺處，能夠潛入如此深度進行救援的設備十分有限，潛水器的密封狀態也形同阻止乘客自行逃出，加上在廣袤海域中，要進行定位極具挑戰性；與此同時，潛水器設計上的安全問題也被提出檢討。

鐵達尼號在1912年撞上冰山沉沒，船上超過1,500人罹難，是20世紀最著名船難，其殘骸1985年於加拿大 紐芬蘭外海被發現之後，成為許多探險者、好奇者亟欲一探究竟的神秘景點，有不少私人公司以此推出昂貴的海底行程，吸引富豪顧客。

此次在6月18日失聯的潛水器泰坦號，其所屬的「海洋之門」旅遊公司（ OceanGate Expeditions）就是其中之一，登上這艘潛水器的乘客每人要價25萬美元，原定旅程為期8天，安排自加拿大紐芬蘭聖約翰斯市乘艦出海，然後於海上換乘泰坦號下海，然而該潛水器6月18日從母艦下水後，經過1小時45分鐘便失聯。

美國空軍運輸機設備被裝載到近海船隻上，然後部署到尋找泰坦號的搜索區域。（路透）

泰坦號長21英尺（約6.4公尺），約莫是一輛小型貨車大小，儲存的氧氣量能夠讓5人在水下停留96小時，如今隨著搜救進入第三天，泰坦號內殘餘的氧氣量僅夠再維持不足30小時，搜救人員正在與時間賽跑。

進行搜救的包括美國海岸警衛隊、加拿大海空軍，20日美國海岸警衛隊隊長佛德瑞克（Jamie Frederick）表示，美國和加拿大派出的飛機已經搜尋了超過7,600平方英里（約19,684平方公里）範圍的海域，加拿大軍方利用聲納系統希望捕捉來自潛水器的任何聲音，以進行定位；《BBC》於當地時間20日中午報導報導，加拿大偵測到從泰坦號失蹤區域發出的撞擊聲，然而還不清楚聲音發出的確切時間和維持時長。

另有配備遙控潛水器的商船投入搜索；此外一艘擁有深海潛水機器人的法國研究船也應美國海軍要求，趕往搜尋區域馳援，預計將於美國東岸當地時間21日晚間抵達。

失蹤的潛艦泰坦號。（美聯社）

官方尚未公布泰坦號上的乘客身分，《路透》、《BBC》等外媒報導，乘客包括海洋之門創辦人拉什（Stockton Rush）、77歲法國探險家納若雷萊（Paul-Henri Nargeolet）、58歲英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）、48歲英籍巴基斯坦裔商人達吾（Shahzada Dawood）和其19歲兒子蘇爾曼（Suleman）。

搜救行動本身難度極大，《路透社》引述倫敦大學學院海洋工程教授格雷格（Alistair Greig）指出，一般潛艦若在潛水過程中遭遇緊急狀況，駕駛員可能會釋放配重，讓潛艦藉浮力回到水面上，但由於泰坦號已經失聯，在廣袤的大西洋海面中要定位貨車大小的潛艦，極具挑戰性；此外由於泰坦號的設計上，為了抵抗深海的巨大水壓，從外部以螺栓密封，因此若發生故障，即使潛艦浮出海面，乘客也難以在沒有外力幫助的情況下逃出。

鐵達尼號遺骸位於海面下3,810公尺處，同樣為搜尋及搜救大大增添難度–—由於陽光無法穿透，加上海底並非一片平坦，而是崎嶇、滿布礁石，使得精確定位極為困難，也只有少數的專門設備才能夠抵抗水壓，到達如此深度；鐵達尼號研究專家馬特林（Tim Matlin）以「堪比進入太空 」來形容潛入該處深海的難度：「我認為，如果它在海底，能夠潛到那麼深的潛水器就很少了，因此，我認為幾乎不可能進行『潛水器對潛水器』的救援。」

泰坦號正常運作、潛水的模樣。（路透）

同時，泰坦號本身的安全設計問題，也被提出檢視——根據美國法庭文件，海洋之門的潛海市營運總監洛奇里奇（David Lochridge）在2018年，就對泰坦號在近4公里深海承受水壓的能力提出質疑，並為此向海洋之門提出警告、要求對泰坦號潛艦進行更嚴格的測試，以及請外部機構進行檢驗認證。

然而洛奇里奇的警告被無視，其後海洋之門更在他撰寫質疑報告之後，將他解雇，並起訴他「洩漏機密資訊」，洛奇里奇則反控海洋之門「不當解雇」，雙方於2018年11月和解；在泰坦號失蹤之後，外媒嘗試聯繫洛奇里奇，但他透過律師表示拒絕受訪，僅表達：「希望每個人都能平安返回。」

另外《紐約時報》報導，早在洛奇里奇與海洋之門互相提告的幾個月前，即有一群潛水設備業者寫致信海洋之門，警告泰坦號所開發使用的「實驗性」方法不妥，可能導致輕微問題甚至演變成災難。