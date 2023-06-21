允許使用者發布音樂 推特涉侵權遭索賠2.5億

女歌手蕾哈娜的歌曲「Umbrella」音樂影片在推特上已累計超過22萬1000人次觀看，但貼文並未獲合法授權，也引發音樂出版商聯合控告推特侵權。圖為蕾哈娜今年2月在超級盃中場演出。 (Getty Images)

根據紐約時報報導，一個由17家音樂出版商組成的團隊，控告對億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)旗下的社群媒體推特 (Twitter)，指控推特侵犯約1700首歌曲的版權，尋求最高2億5000萬元的賠償。

音樂出版商在田納西州納許維爾(Nashville)的聯邦地區法院提交訴訟，稱推特違反版權法，允許使用者未經許可在推特平台發布音樂。

推特與音樂產業協商希望達成更廣泛的授權協議，但協商在數月前已經破裂。

全國音樂出版商協會(National Music Publishers' Association)主席伊斯雷利特(David Israelite)於聲明中表示：「推特作為最大的社群媒體平台，完全拒絕為該平台服務上的數百萬首歌曲獲得授權。」

音樂出版商在訴訟中指控，推特未能監管在該平台猖獗的音樂版權侵權行為，並指向未經許可使用音樂的特定推文，包括一則關於蕾哈娜(Rihanna)歌曲「Umbrella」的貼文，含有該首歌兩分鐘的音樂影片，訴訟稱該則貼文已經累計22萬1000個觀看人次及1萬5000個按讚，但貼文實際上並未獲得音樂出版商授權。

訴訟要求對近1700件遭侵權作品支付每件最多15萬元的法定損害賠償，總計約2億5000萬元。

音樂出版商代表歌曲創作及音樂作品的版權，與音樂錄製的版權分開。

訴訟指出，全國音樂出版商協會自2021年12月以來已向推特通報約30萬則推文的音樂侵權，但推特經常拖延或未對通報採取行動。

自2021年以來，推特一直與三大音樂出版商環球(Universal)、索尼(Sony)、華納(Warner)協商授權問題，但去年10月馬斯克砸440億元收購推特後，協商停滯。

音樂版權交易要求社群媒體公司在使用者張貼或播放含有歌曲的內容時補償出版商及音樂廠牌，一年花費可能遠超過1億元。