老兵處理氫彈輻射中毒 最高院駁回集體求償

空軍退役老兵史卡爾等人因處理1966年氫彈事故輻射中毒，而集體求償案，20日遭聯邦最高法院駁回。(美聯社)

空軍退役老兵史卡爾(Victor Skaar)因處理1966年氫彈事故輻射中毒，為同袍提出集體求償訴訟，遭上訴法院駁回後再上訴到聯邦最高法院，但也在20日遭駁回。

80多歲的史卡爾等人宣稱，1966年奉命前往西班牙南部帕羅馬瑞斯(Palomares)清理未爆氫彈事故，暴露在輻射環境因而得病，請政府給他們傷殘人員待遇。但這起官司先遭到聯邦上訴法院駁回，如今最高法院也駁回，而且未說明理由。

司法部 的立場是最高法院不必檢討應否審理史卡爾的上訴案，因為去年國會通過的擴大該案受害人補償法案，補償對象並不包括史卡爾。

史卡爾的律師向最高法院解釋說，史卡爾罹患白血球減少症(leukopenia)，那是受輻射之害的人可能罹患的疾病；史卡爾曾有皮膚癌，不過情況已改善。

美國當年派出1400名官兵前往西班牙處理美國史上最嚴重的輻射外洩事故，史卡爾是其中一員。

1966年1月17日，美國B-52轟炸機在帕羅馬瑞斯上空從補給機加油時，兩機互撞墜毀，機組員共11人死亡，幸好地面無人傷亡。那時候美國政策是讓攜帶核武器的飛機在蘇聯邊境附近巡弋，盡量不停靠地面。

兩機對撞後，轟炸機上面的四枚氫彈掉落地面，但未引爆，充滿鈽元素的引爆器爆炸，總共七磅高輻射性的鈽239散布整個墜機 地區。