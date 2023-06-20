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鐵達尼號觀光潛水器仍失聯 專家曾致信警告探險公司「有災難性後果」

編譯徐榆涵／即時報導
鐵達尼號觀光潛水器18日傳出失聯，潛水器內尚餘40個小時氧氣含量，救援人員把握黃金時間持續搜救。(路透)
鐵達尼號觀光潛水器18日傳出失聯，潛水器內尚餘40個小時氧氣含量，救援人員把握黃金時間持續搜救。(路透)

旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）18日出海參觀鐵達尼號殘骸，未料下潛1小時45分後與母船失聯，船上5名乘客生死未卜，潛水器內尚餘40個小時氧氣含量，救援人員把握黃金時間持續搜救。最新消息指出，一群潛水器專家曾寫信給運營泰坦號的「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司，警告該潛水器的「實驗性」開發方法恐導致「輕微到災難性」問題。

這艘長6.5公尺、載著5人的泰坦號潛水器18日在北大西洋失聯，可供氧約96小時，目前只剩40小時，代表船上5人必須在22日上午前找到。船上5名乘客包括「海洋之門探險」公司老闆執行長拉許（Stockton Rush）、被稱為「鐵達尼先生」的法國潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、英國億萬富豪兼飛行員哈定（Hamish Harding）和巴基斯坦知名商人達武德（Shahzada Dawood）和他兒子蘇里曼．達武德（Suleman Dawood）。

紐約時報報導，一群潛水器專家2018年曾致信「海洋之門探險」執行長拉許，敦促他保持謹慎，稱公司當時的「實驗性」開發方法，可能導致「輕微到災難性」的問題。

該封信由海洋技術協會的載人水下載具委員會發送，海洋技術協會為擁有60年歷史的貿易組織，旨在推廣海洋技術並公眾進行相關教育

但目前尚不清楚是否有任何員工或拉許是否有對該封信做出回應，也尚不清楚為何該公司做法被認為有危險。

參與搜索行動的官員警告，即使定位到失蹤的旅遊潛水器，也可能無法營救。

此外，每日郵報稍早還指出，「海洋之門探險」公司曾拒絕讓潛水器接受獨立檢查程序，並在2018年解雇一名要求進行更嚴格安全測試的總監。

據報導，「海洋之門探險」公司2018年解雇泰坦號項目海洋營運總監洛奇（David Lochridge），因為不同意他要對潛水器進行更嚴格的安全檢查，且該公司選擇不對潛水器進行「分級」，讓獨立檢察員無法確保船隻符合公認的技術標準。

紐約時報 教育

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