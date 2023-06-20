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千百萬摩門蟋蟀大軍襲內華達州 恐持續21年

編譯潘勛／綜合19日電
內華達州艾科市近日出現蟋蟀危機，千百萬隻跳著橫越人口稠密的市區，霸占道路、爬滿民宅牆壁，讓居民想盡辦法躲避災難。(kutv截頻)
內華達州艾科市近日出現蟋蟀危機，千百萬隻跳著橫越人口稠密的市區，霸占道路、爬滿民宅牆壁，讓居民想盡辦法躲避災難。(kutv截頻)

內華達州艾科市(Elko)近日碰到千百萬隻「摩門蟋蟀」(Mormon cricket)來襲，居民雖然用殺蟲劑、加壓噴水、摻加漂白劑的熱水，想趕走這些昆蟲，但實在寡不敵眾；摩門蟋蟀死後很臭，居民表示「惡心死了」。

紐約時報報導，艾科市Shilo Inns飯店工作人員用熱水加醋、漂白水及洗碗精，大噴特噴，想抵禦蟋蟀大軍，但昆蟲仍源源而至。最後總經理吉咪‧霍爾(Kimmy Hall)對累得半死的員工們表示，既然贏不了，只好把昆蟲擋在外頭。

受苦於摩門蟋蟀，艾科市2萬居民都有相同的感覺，這些昆蟲最近才孵化，處於遷徙階段。

雖說這種蟋蟀遷徙經過該地區已有數年了，但這個月有千百萬隻蹦著橫越人口稠密的市區，以及交通量大的道路。車子輾過蟋蟀的身體，牠們就像炸薯條般爆開，內臟噴出來。

內華達運輸廳在推特發警訊指出，車子輾死的蟋蟀愈多，集聚在路面的汁漿層就愈厚，黏黏的像泥土，車子經過容易打滑。

路上摩門蟋蟀數量那麼多，範圍太廣，以至於運輸廳得派出鏟雪車來清除牠們的黏性殘軀。

摩門蟋蟀其實不是蟋蟀，而是硬殼的大螽斯，在美西是陸居的原生昆蟲，靠著吃雜草、灌木及莊稼維生；內華達大學表示，摩門蟋蟀的進食會造成土壤、土地肥性流失。

西南部正經歷大旱；內華達大學表示，乾旱致使摩門蟋蟀大爆發，可能持續5到21年，可能讓農場、田地及住家花園蒙受可觀的經濟損失。

華盛頓州立大學表示，摩門蟋蟀是因為這些昆蟲1800年代中段入侵摩門教在猶他州大鹽湖區的屯墾區莊稼而得名；雄蟲像其他蟋蟀一樣，會發出悉悉聲，所以才有這種不對的俗稱。

內華達大學表示，自1990年代起，摩門蟋蟀的族群數目大增，尤其在內州；2006年，摩門蟋蟀危害到州內約1000萬畝土地。

內華達州艾科市近日出現蟋蟀危機，千百萬隻跳著橫越人口稠密的市區，霸占道路、爬滿民...
內華達州艾科市近日出現蟋蟀危機，千百萬隻跳著橫越人口稠密的市區，霸占道路、爬滿民宅牆壁；當地電視台記者現場播報時，背後就是滿牆的蟋蟀。(kutv截頻)

紐約時報 猶他州 華盛頓州

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