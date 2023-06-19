種族歧視致醫療照護差 非裔易患失智症多4倍

聯邦數據顯示，65歲以上非裔約14%患有阿茲海默症，而白人的比率為10%。由於許多非裔亦未能得到正確診斷，因此實際差異其實更大。(美聯社)

在美國，非裔 比白人更容易罹患阿茲海默症 ；同時，由於種族歧視 ，非裔患者不太可能獲得正確診斷，他們的家屬也難以在充滿偏見的醫療系統中獲得治療。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，全國65歲以上的非裔人口中，約有14%患有阿茲海默症，而白人比率為10%。由於許多非裔亦未能得到正確診斷，因此實際差異其實更大。預計到2060年時，非裔的病例將增加四倍。

雖然某些族裔罹患某些疾病的機率較高，但在阿茲海默症方面的差異，不能僅用遺傳學來解釋。

因為問題早在他們生命的早期就已開始，例如心臟病及糖尿病是阿茲海默症的高危因素，兩者在非裔群體中更為常見，因為其居住地區多有污染行業、缺乏健康的飲食選擇，以及其他因素，例如抑鬱、高血壓、肥胖及慢性壓力，也會增加罹患阿茲海默症的可能性，貧窮也是另一原因。

除了這些高危因素，非裔大多沒有得到高質素的診治更是最大的原因。

阿茲海默症協會負責多元及公平工作的希爾醫師(Carl V. Hill)指出，種族主義是一種創傷，會導致壓力增加，繼而產生炎症等健康問題，這是認知能力下降的高風險因素之一。

他認為，結構性的+，讓患者難以康復，消滅歧視才是減少罹患的途徑。

一家醫療中心指出，非裔在尋求醫療照護時，所面臨的問題無處不在，除了在診療方面較少獲得幫助外，就連與醫生溝通的機會也較少。

研究顯示，非裔較不可能獲得與阿茲海默症相關的藥物，即使被確診了，獲得的治療也比白人少35%， 部分原因是缺乏非裔醫師。全國醫師裡，非裔、原住民、西語裔及亞裔合計僅占三分一。

多項研究也發現，在各種嚴重疾病裡，非裔患者也不太可能獲轉介到臨終關懷或使用安寧關懷服務，因此可以說，從出生到死亡，非裔一生都避不開種族歧視的影響。