我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

62歲死囚關押28年重審獲釋 趕上過父親節

編譯徐薏茹／綜合18日電
64歲的瓊斯在獲得撤銷死刑，改判較輕罪刑後，日前服刑期滿，趕在父親節前重獲自由。(美聯社)
64歲的瓊斯在獲得撤銷死刑，改判較輕罪刑後，日前服刑期滿，趕在父親節前重獲自由。(美聯社)

將近30年來，瓊斯(Barry Lee Jones)首度以自由之身與家人一起共度父親節，他曾擔心這輩子再也沒有這樣的機會。64歲的瓊斯原本是亞利桑納州的死刑犯，入獄近28年，15日他終於重獲自由。

瓊斯一直以來否認有罪，直到最近法官推翻1994年對瓊斯的指控，當時他被判性侵與謀殺女友的四歲女兒瑞秋·格雷(Rachel Yvonne Gray)有罪。

聯邦公設辯護律師指出，由於當年在刑事審判與上訴過程中，法庭指派與州府指派的辯護律師失職，瓊斯被錯誤判罪。

根據瓊斯與檢察官所達成的協議，其謀殺罪名及死刑均被撤銷，改為認罪二級謀殺指控，因為格雷死亡前一晚，瓊斯未將已失去反應的瑞秋送醫。之後瓊斯被以較輕的罪名重新量刑，並於服完刑期後獲釋。

聯邦公設辯護律師桑德曼(Cary Sandman)為瓊斯的案子辯護20多年，他讚揚瓊斯獲釋是正義的勝利。

1994年5月安潔拉·格雷(Angela Rene Gray)發現躺在床上的女兒瑞秋沒有反應，將其送醫治療，醫師確定她在到院時已經死亡；與安潔拉及四個小孩同住的瓊斯被連續審問五個小時，隨後被控性侵與謀殺。他被定罪，並於1995年7月被宣判死刑。

上訴期間，案件輾轉到了聯邦公設辯護律師手中。律師從驗屍官方面找到證據，顯示瑞秋所受之致命傷害不可能在檢察官指稱瓊斯與小孩單獨相處的短暫時間內發生。另外律師還發現偵辦本案的警探及之前的辯護律師均未調查是否有其他嫌疑人。

2017年，律師找到一項無直接關係的2012年最高法院裁決，為瓊斯開啟了一線生機，他的律師失職主張使得本案得以移轉到聯邦法院審理。2018、2019年，兩個聯邦法院相繼裁決瓊斯的謀殺罪名應被撤銷，被告應獲得重新審判；亞利桑納州法院提出上訴，本案進入聯邦最高法院。

2022年最高法院作出裁決，該裁決嚴重限制瓊斯尋求重新審判的途徑，但不影響亞利桑納州檢察長辦公室重新獨立審查此案，最終促成瓊斯死刑撤銷的協議。

亞利桑納州 性侵 檢察官

上一則

血腥六月節 芝加哥購物中心、西雅圖露營區…多地槍響6死42傷

延伸閱讀

塔科馬「經濟拮据」屋主比率 華州最高

塔科馬「經濟拮据」屋主比率 華州最高
哈里遜福特告別「瓊斯博士」：開心他完成使命

哈里遜福特告別「瓊斯博士」：開心他完成使命
相隔15年 福伯再扮「瓊斯博士」原因曝光

相隔15年 福伯再扮「瓊斯博士」原因曝光
隔15年最後一次演出 哈里遜福特再扮「瓊斯」原因曝光

隔15年最後一次演出 哈里遜福特再扮「瓊斯」原因曝光

熱門新聞

西雅圖一名韓裔孕婦上班途中遭無辜攻擊中槍死亡。(截取自GoFundMe)

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

2023-06-16 15:20
密蘇里州一名男子食用生蠔後，感染食肉菌死亡，生蠔可能在運抵該店前就被汙染。(歐新社)

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

2023-06-14 09:28
64歲的馬祖卡斯被拍到跟家中牧羊犬發生性行為，竟辯稱是想發洩情緒。示意圖，非當事人與狗。（圖：ingimage）

大學教授野外「跟狗愛愛」全都錄 被逮竟辯：發洩情緒

2023-06-15 18:33
32歲的多爾曼(中)因在家中以行刑方式槍殺三名年幼的兒子，被控三項加重謀殺罪。 (截屏自WLWT 5電視畫面)

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

2023-06-16 22:12
拜登總統日前在白宮會見女星伊娃隆格莉亞並擁抱致意時，手放在對方腰上的時間有點久，且似乎碰觸到對方胸部，引起外界熱議。（歐新社）

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

2023-06-17 03:26
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

2023-06-11 17:51

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂
南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄

南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄