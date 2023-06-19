62歲死囚關押28年重審獲釋 趕上過父親節

64歲的瓊斯在獲得撤銷死刑，改判較輕罪刑後，日前服刑期滿，趕在父親節前重獲自由。(美聯社)

將近30年來，瓊斯(Barry Lee Jones)首度以自由之身與家人一起共度父親節，他曾擔心這輩子再也沒有這樣的機會。64歲的瓊斯原本是亞利桑納州 的死刑犯，入獄近28年，15日他終於重獲自由。

瓊斯一直以來否認有罪，直到最近法官推翻1994年對瓊斯的指控，當時他被判性侵 與謀殺女友的四歲女兒瑞秋·格雷(Rachel Yvonne Gray)有罪。

聯邦公設辯護律師指出，由於當年在刑事審判與上訴過程中，法庭指派與州府指派的辯護律師失職，瓊斯被錯誤判罪。

根據瓊斯與檢察官 所達成的協議，其謀殺罪名及死刑均被撤銷，改為認罪二級謀殺指控，因為格雷死亡前一晚，瓊斯未將已失去反應的瑞秋送醫。之後瓊斯被以較輕的罪名重新量刑，並於服完刑期後獲釋。

聯邦公設辯護律師桑德曼(Cary Sandman)為瓊斯的案子辯護20多年，他讚揚瓊斯獲釋是正義的勝利。

1994年5月安潔拉·格雷(Angela Rene Gray)發現躺在床上的女兒瑞秋沒有反應，將其送醫治療，醫師確定她在到院時已經死亡；與安潔拉及四個小孩同住的瓊斯被連續審問五個小時，隨後被控性侵與謀殺。他被定罪，並於1995年7月被宣判死刑。

上訴期間，案件輾轉到了聯邦公設辯護律師手中。律師從驗屍官方面找到證據，顯示瑞秋所受之致命傷害不可能在檢察官指稱瓊斯與小孩單獨相處的短暫時間內發生。另外律師還發現偵辦本案的警探及之前的辯護律師均未調查是否有其他嫌疑人。

2017年，律師找到一項無直接關係的2012年最高法院裁決，為瓊斯開啟了一線生機，他的律師失職主張使得本案得以移轉到聯邦法院審理。2018、2019年，兩個聯邦法院相繼裁決瓊斯的謀殺罪名應被撤銷，被告應獲得重新審判；亞利桑納州法院提出上訴，本案進入聯邦最高法院。

2022年最高法院作出裁決，該裁決嚴重限制瓊斯尋求重新審判的途徑，但不影響亞利桑納州檢察長辦公室重新獨立審查此案，最終促成瓊斯死刑撤銷的協議。