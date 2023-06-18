我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

國家情報總監報告：政府大量收購個資 卻未受監督

記者張聲肇／綜合報導
民眾在社群媒體上的個資和貼文，被民間業者有系統收集、整理及包裝後，出售給商業公司和政府單位，可能遭濫用，但政府卻缺乏適當管制。(美聯社)
民眾在社群媒體上的個資和貼文，被民間業者有系統收集、整理及包裝後，出售給商業公司和政府單位，可能遭濫用，但政府卻缺乏適當管制。(美聯社)

國家情報總監辦公室(ODNI)日前公布報告指出，美國各情報單位大舉收購並儲存國人的個人資料，卻乏人監督，也無行事準則。這份報告2022年2月就已完成，至今只有部分解密，且作者姓名一律刪除。

報告指出，過度依賴市場上購得的資料，對國人構成威脅，因為這些個資「可能透露有關某人的個性、私下行為、社會關係，美國人以及非美國人的敏感且私密言論訊息。」

這種個資也可能被濫用來窺探國人私生活，毀人名節，造成感情折磨，甚至威脅個人安全，「即使有適度管制，也足以增進政府逾越憲法傳統與社會規範，利用職權窺探人民私生活的能力。」

政府單位除非獲得法院許可，否則須繞過重重法律限制，才能收集國民的個人資料，但民間公司收買、包裝、出售個資，卻無法律拘束，以致敏感個資市場興旺，情報單位順手買來，簡單方便。

報告說，情報界為了便於行使職責，需要大量的「市場販售個資」，包括社群媒體搜尋可得的資料。

報告列舉了好幾個政府單位正考慮或已經和民間公司簽約取得個資的例子，例如，國防部情報局和LexisNexis簽約；海軍和沙亞瑞分析公司(Sayari Analytics)簽約，由後者提供被政府制裁者的個資；聯邦調查局(FBI)和網路安全公司零狐(ZeroFox)簽有合同，由後者提供社媒警訊。

報告指出，國土安全部也運用科學網(Web of Science)學術研究報告交換所，查看在美國的外國研究員，是否和其本國軍方有關係。中央情報局在報告出爐之際，正在研擬運用「商業個資」的準則。

報告說，外國情報單位也從這些公司購買美國人的個人資料，因此，個人隱私受到的威脅，不限於美國政府。

中國社媒抖音Tik Tok收集美國用戶個資，固然值得檢討，美國政府如何收集及運用個資，也應予關注。民主黨籍聯邦參議員魏登(Ron Wyden)說，美國人民的數位資料需要保護，以免落入敵手。

個資 社群媒體 國防部

上一則

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

下一則

MOVEit漏洞堵不住 能源部2單位遭勒贖

延伸閱讀

布林肯訪中 共和黨眾議員致函籲「加訪台灣」展現支持

布林肯訪中 共和黨眾議員致函籲「加訪台灣」展現支持
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
挑戰特斯拉霸主地位 比亞迪為何不考慮進軍美國市場？

挑戰特斯拉霸主地位 比亞迪為何不考慮進軍美國市場？
能源部等多個聯邦機構被駭 2州近千萬個資遭竊

能源部等多個聯邦機構被駭 2州近千萬個資遭竊

熱門新聞

西雅圖一名韓裔孕婦上班途中遭無辜攻擊中槍死亡。(截取自GoFundMe)

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

2023-06-16 15:20
密蘇里州一名男子食用生蠔後，感染食肉菌死亡，生蠔可能在運抵該店前就被汙染。(歐新社)

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

2023-06-14 09:28
64歲的馬祖卡斯被拍到跟家中牧羊犬發生性行為，竟辯稱是想發洩情緒。示意圖，非當事人與狗。（圖：ingimage）

大學教授野外「跟狗愛愛」全都錄 被逮竟辯：發洩情緒

2023-06-15 18:33
32歲的多爾曼(中)因在家中以行刑方式槍殺三名年幼的兒子，被控三項加重謀殺罪。 (截屏自WLWT 5電視畫面)

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

2023-06-16 22:12
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

2023-06-11 17:51
拜登總統日前在白宮會見女星伊娃隆格莉亞並擁抱致意時，手放在對方腰上的時間有點久，且似乎碰觸到對方胸部，引起外界熱議。（歐新社）

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

2023-06-17 03:26

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂