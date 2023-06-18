國家情報總監報告：政府大量收購個資 卻未受監督

民眾在社群媒體上的個資和貼文，被民間業者有系統收集、整理及包裝後，出售給商業公司和政府單位，可能遭濫用，但政府卻缺乏適當管制。(美聯社)

國家情報總監辦公室(ODNI)日前公布報告指出，美國各情報單位大舉收購並儲存國人的個人資料，卻乏人監督，也無行事準則。這份報告2022年2月就已完成，至今只有部分解密，且作者姓名一律刪除。

報告指出，過度依賴市場上購得的資料，對國人構成威脅，因為這些個資 「可能透露有關某人的個性、私下行為、社會關係，美國人以及非美國人的敏感且私密言論訊息。」

這種個資也可能被濫用來窺探國人私生活，毀人名節，造成感情折磨，甚至威脅個人安全，「即使有適度管制，也足以增進政府逾越憲法傳統與社會規範，利用職權窺探人民私生活的能力。」

政府單位除非獲得法院許可，否則須繞過重重法律限制，才能收集國民的個人資料，但民間公司收買、包裝、出售個資，卻無法律拘束，以致敏感個資市場興旺，情報單位順手買來，簡單方便。

報告說，情報界為了便於行使職責，需要大量的「市場販售個資」，包括社群媒體 搜尋可得的資料。

報告列舉了好幾個政府單位正考慮或已經和民間公司簽約取得個資的例子，例如，國防部 情報局和LexisNexis簽約；海軍和沙亞瑞分析公司(Sayari Analytics)簽約，由後者提供被政府制裁者的個資；聯邦調查局(FBI)和網路安全公司零狐(ZeroFox)簽有合同，由後者提供社媒警訊。

報告指出，國土安全部也運用科學網(Web of Science)學術研究報告交換所，查看在美國的外國研究員，是否和其本國軍方有關係。中央情報局在報告出爐之際，正在研擬運用「商業個資」的準則。

報告說，外國情報單位也從這些公司購買美國人的個人資料，因此，個人隱私受到的威脅，不限於美國政府。

中國社媒抖音Tik Tok收集美國用戶個資，固然值得檢討，美國政府如何收集及運用個資，也應予關注。民主黨籍聯邦參議員魏登(Ron Wyden)說，美國人民的數位資料需要保護，以免落入敵手。