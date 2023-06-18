我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

遊德被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

編譯廖振堯／綜合17日電
劉伊娃與張凱西兩人疑似就是在能遠眺新天鵝堡全貌的瑪莉安橋，遇到美籍兇嫌，他說服她們跟他去另外一個瞭望點，卻不幸在途中遇害。(美聯社)
劉伊娃與張凱西兩人疑似就是在能遠眺新天鵝堡全貌的瑪莉安橋，遇到美籍兇嫌，他說服她們跟他去另外一個瞭望點，卻不幸在途中遇害。(美聯社)

德國巴伐利亞邦南部觀光勝地新天鵝堡(Neuschwanstein Castle)旅遊時，遭陌生美籍男子攻擊並雙雙被拋下深谷，幸運僅受輕傷的張凱西(Kelsey Chang，暫譯)17日已經出院，將搭機返回美國。但與她結伴同遊的閨密劉伊娃(Eva Liu，暫譯)，卻因重傷送醫不治。她的家人已經抵達德國收拾遺物，並安排將遺體運回美國。

據每日郵報(Daily Mail)報導，兩名女生於慕尼黑市中心的塞貝爾飯店(Seibel Hotel)下榻，其工作人員表示已將她們的物品從房間移走並另外存放。劉伊娃的父親已抵達飯店取走女兒的物品；待驗屍完成後，她的遺體將運回美國。美國駐德領事館的官員協助這位悲痛的父親處理事項。

張凱西則在被拋下山谷時幸運有斷樹緩衝，僅受到割傷和瘀傷，目前已從施塔弗爾湖畔穆爾瑙鎮(Murnau am Staffelesse)的醫院出院，準備飛回美國。

德國巴伐利亞邦南部觀光勝地新天鵝堡附近的森林步道，由於地勢陡峭，當地人士設立標誌...
德國巴伐利亞邦南部觀光勝地新天鵝堡附近的森林步道，由於地勢陡峭，當地人士設立標誌警告遊客提防落石和墜崖。(美聯社)

劉、張兩人都是上個月剛從香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)畢業的社會新鮮人。在前往歐洲旅行前，劉伊娃在社媒領英(LinkedIn)上透露即將開始在微軟擔任軟體工程師。此外，她還曾在聯合健康集團旗下的健康服務公司Optum、金融服務公司M1、開拓重工(Caterpillar)實習。

伊大數學與科學學院(IMSA)公共事務長阿姆斯壯(Tami Armstrong)表示，劉伊娃是名「敬業、有學術天賦、積極參與的學生」，她不僅幫助舉辦2018年國際學生科學博覽會，也是IMSA學生調查和研究計劃的「熟練研究員」。

阿姆斯特朗表示，她代表行政部門、教職員工，對此一損失感到悲痛、為她的家人和親人哀悼。「任何學生去世，尤其是以如此悲慘的方式，都會深深地傷害我們所有人。」

21歲的劉伊娃與22歲的張凱西是在橫跨山谷、能遠眺新天鵝堡全貌的瑪莉安橋(Marienbrücke)，遇到美籍兇嫌，兇嫌說服她們跟他去另外一個瞭望點，卻將兩人帶往一條偏僻的小路，並企圖性侵劉伊娃不成後，將兩人先後拋下山谷。

30歲的嫌犯面臨謀殺、謀殺未遂和性侵未遂等指控，當地檢察官表示他可能在巴伐利亞受審，不會引渡回美國。

性侵 德國 觀光

上一則

夥同男友峇里島弒母 她回美認罪盼免終身監禁

延伸閱讀

布林肯訪中 共和黨眾議員致函籲「加訪台灣」展現支持

布林肯訪中 共和黨眾議員致函籲「加訪台灣」展現支持
英特爾德國設廠獲近百億歐元補貼 19日可望簽約

英特爾德國設廠獲近百億歐元補貼 19日可望簽約
加拿大最高法院裁定 維持與美國移民送返協議

加拿大最高法院裁定 維持與美國移民送返協議
挑戰特斯拉霸主地位 比亞迪為何不考慮進軍美國市場？

挑戰特斯拉霸主地位 比亞迪為何不考慮進軍美國市場？

熱門新聞

西雅圖一名韓裔孕婦上班途中遭無辜攻擊中槍死亡。(截取自GoFundMe)

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

2023-06-16 15:20
密蘇里州一名男子食用生蠔後，感染食肉菌死亡，生蠔可能在運抵該店前就被汙染。(歐新社)

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

2023-06-14 09:28
64歲的馬祖卡斯被拍到跟家中牧羊犬發生性行為，竟辯稱是想發洩情緒。示意圖，非當事人與狗。（圖：ingimage）

大學教授野外「跟狗愛愛」全都錄 被逮竟辯：發洩情緒

2023-06-15 18:33
32歲的多爾曼(中)因在家中以行刑方式槍殺三名年幼的兒子，被控三項加重謀殺罪。 (截屏自WLWT 5電視畫面)

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

2023-06-16 22:12
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

2023-06-11 17:51
拜登總統日前在白宮會見女星伊娃隆格莉亞並擁抱致意時，手放在對方腰上的時間有點久，且似乎碰觸到對方胸部，引起外界熱議。（歐新社）

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

2023-06-17 03:26

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂