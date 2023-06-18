夥同男友峇里島弒母 她回美認罪盼免終身監禁

芝加哥女子希瑟‧麥克2014年帶母親到印尼峇里島旅遊，卻夥同男友殺害母親；她在印尼服刑七年後於2021年返回芝加哥，現將面臨美國司法進一步制裁。圖為麥克2015年在印尼出庭時的照片。(美聯社)

芝加哥女子希瑟‧麥克(Heather Mack)16日向伊利諾州 聯邦法院承認密謀殺害母親罪名，盼藉由認罪協議避免終身監禁；麥克於2014年帶母親至印尼 峇里島旅遊，卻夥同男友殺害母親後把屍體裝進行李箱逃逸。

伊利諾州聯邦地區法院根據麥克2014年殺害母親希拉‧馮魏斯(Sheila Von Wiese)的罪刑，以密謀殺人罪起訴她，現年27歲的麥克於16日認罪。

法律文件顯示，2014年當時18歲的麥克利用馮魏斯的信用卡，安排她當時的男朋友謝佛(Tommy Schaefer)到峇里島旅遊，兩人的短訊內容透露他們密謀殺害馮魏斯；謝佛在飯店房間內打死馮魏斯，懷有身孕的麥克也在現場。犯案後兩人逃離現場，並將裝有馮魏斯屍體的行李箱留在計程車車廂裡。

馮魏斯死後數日，麥克告訴謝佛，她會與他分享母親的遺產。謝佛回答：「我等不及要發財了。」

麥克的女兒目前由親屬代為照顧。

麥克的律師雷納德(Michael Leonard)表示，法院2017年起訴麥克，指她密謀在外國殺人且妨礙司法調查，這兩項罪名因為麥克與檢察官 達成認罪協議而被撤銷。

麥克和謝佛都因謀殺案在印尼遭刑事起訴並被判刑；麥克服刑七年後於2021年返回芝加哥，現仍在羈押中。

謝佛2015年被判刑18年，目前仍關在印尼監獄；紐約時報指出，密謀殺害美國公民，最高可處無期徒刑。

麥克的律師希望透過認罪，與聯邦檢察官達成最高求刑28年的協議，法官將在12月18日作出裁決，但並不受前述協議約束。

雷納德談及麥克為何接受認罪協議時表示，「此案有一、兩項罪名可能被判處終身監禁，若法官接受我們的28年徒刑上限的提議，顯然可降低風險」。

雷納德表示，麥克已在印尼服刑七年，在美理應可減刑，但檢方並不認同。

馮魏斯的親屬得知認罪協商後，發布聲明表示，「對於麥克認罪感到釋懷，並將持續透過司法程序為希拉發聲，確保正義獲得伸張。」