運動員違禁藥品 NCAA建議剔除大麻

全國大學體育協會(NCAA)的「競爭保障及體育醫學委員會」16日建議，將大麻從違禁藥物清單中剔除，停止大麻檢測。圖為紐約州一家大麻店展售的大麻產品。(美聯社)

全國大學體育協會(NCAA)的禁藥檢測 規定將會出現重大變化，協會的「競爭保障及體育醫學委員會」16日建議，將大麻 從違禁藥物清單中剔除。

NCAA從1986年開始對參加比賽的運動員 進行禁藥檢測，上述委員會成員建議停止大麻檢測，直到作出最後決定為止，預料今年秋天即會有決定。

但剔除大麻的決定還須經過法定程序，獲得NCAA三個部門一致同意才能正式生效。據悉該委員會是應部門一及部門三的負責人要求才研究這個問題，並作出有關建議。

該委員會早在今年初已提高四氫大麻酚(THC)檢測達陽性標準所需的量值，由每毫升尿液含35納克提高到150納克才算違禁，這與世界反興奮劑機構的標準看齊，為此委員會也建議修改對違禁運動員的處罰。

全國大學體育協會(NCAA)的「競爭保障及體育醫學委員會」16日建議，將大麻從違禁藥物清單中剔除，停止大麻檢測。(美聯社)

大麻含有許多活性化合物，最主要的是四氫大麻酚(THC)及大麻二酚(CBD)，而THC是讓人「興奮」的主要成份。儘管聯邦仍然禁止大麻，但愈來愈多州政府允許使用醫藥用或休閒大麻。

委員會去年12月建議改變政策方向，指出大麻及其副產品已不再被視為讓人產生「興奮」以提高表現的物質，認為重點應關注使用大麻的潛在威脅，以及減少大麻產品的危害和使用的必要性。

另外，委員會也建提將GW1516激素的水平量值設定為每毫升0.1納克，避免運動員因無意中從受污染的補充劑攝入該物質而失去參賽資格。這個激素原用於治療糖尿病，後來發現它與運動耐力的陽性興奮劑有關。