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在印尼弒母剛服完刑...「行李箱殺手」美國法庭認罪 恐再面臨額外28年牢災

中央社／華盛頓16日綜合外電報導
一名被稱為「行李箱殺手」的美國女子，因殺人案在印尼服刑7年，於2021年返回美國時再被捕。情境示意圖。（Ingimage）
一名被稱為「行李箱殺手」的美國女子，因殺人案在印尼服刑7年，於2021年返回美國時再被捕。情境示意圖。（Ingimage）

司法部今天表示，一名被稱為「行李箱殺手」的美國女子，今天就2014年在印尼峇里島與當時男友共謀殺害自己母親一案認罪，當時她母親的屍體被藏於行李箱中，棄置於計程車內。

法新社報導，現年27歲的美國女子麥克（Heather Mack）因這起殺人案在印尼服刑7年，於2021年返回美國時被捕。她將在今年12月被判刑，可能在美國面臨額外的28年牢災。

當時十幾歲的麥克和她的男友雪佛（Tommy Schaefer）於2015年時在印尼被判有罪，罪名是謀劃殺害她的母親芝加哥社交名媛謝拉（Sheila von Wiese-Mack），謝拉當時正在峇里島一家旅館度假。

雪佛在五星級的瑞吉酒店（St. Regis Hotel）與謝拉發生激烈爭吵後，用水果盤將62歲的受害者謝拉打死，隨後這對情侶將裝有受害者屍體的行李箱棄置於計程車上逃逸。

犯罪時懷孕的麥克以協助謀殺的較輕罪名定罪，處以10年徒刑，而雪佛則被判處18年徒刑。

雪佛在審判期間供認不諱，但聲稱他在與謝拉爭吵時是出於自我防衛，謝拉當時對女兒的懷孕感到不滿。

檢察官表示，身為黑人的雪佛，在謝拉對他進行種族歧視的辱罵後，盛怒之下「盲目擊中」謝拉。據悉，這對情侶隨後將屍體塞進了行李箱。

雪佛目前仍被關押在印尼，而麥克在刑期開始時生下1個女孩，因表現良好而於2021年獲釋返美。

司法部今天表示，對雪佛的起訴目前待定。

最高法院裁定，憲法禁止「雙重追訴」（double jeopardy，禁止一罪兩審）的限令，不適用於某人已在一個國家受審，然後又在另一個國家遭受追訴的情況，若該國以明確法律禁止相關犯行。

司法部的起訴書指控麥克犯下共謀罪，以及其他未在印尼起訴的犯行。

印尼 司法部 種族歧視

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