超罕見 男悠閒享受晨間咖啡 突遭成年黑熊「行兇」致死

亞利桑納州亞瓦派郡警局表示，一名66歲男子16日早晨遭一隻成年的公黑熊攻擊後死亡，並指這是一樁「極為罕見」的無端攻擊事件，行兇黑熊隨後被趕來的鄰居開槍擊斃。（照片翻攝：Twitter / Yavapai Co Sheriff's Office）

亞利桑納州 亞瓦派郡（Yavapai County, AZ）警局發布新聞稿表示，一名66歲男子16日早晨遭一隻成年的公黑熊攻擊後死亡，並指這是一樁「極為罕見」的無端攻擊事件，行兇黑熊隨後被趕來的鄰居開槍擊斃。

CBS新聞與NBC新聞報導，這起「掠奪性」攻擊事件發生在該郡一處林區，受害人傑克森（Steven Jackson）當時正在自己興建木屋的地產，並且坐在桌子旁邊喝咖啡 。有關單位表示，現場似乎沒有沒有任何像是食物、烹飪場所或水源等會吸引熊或引發攻擊的東西。

A 66-year-old Arizona man was fatally mauled by a black bear in an unprovoked and "highly uncommon" attack Friday morning, the Yavapai County Sheriff's Office said. https://t.co/9gGyRWO5Kb — CBS News (@CBSNews) June 17, 2023

警方新聞稿指出，「看起來是一頭公黑熊攻擊了傑克森先生，讓他措手不及，並將他拖下路堤大約23公尺」。聽到受害者尖叫後，鄰居與目擊者試圖用按汽車 喇叭跟高喊來分散黑熊的注意力，但直到一位鄰人帶著步槍趕來與開火射擊，這隻熊才放開傑克森。但到了此時，傑克森已經死於身上的「可怕傷勢」。

亞瓦派郡警局與亞利桑納州漁獵部（Arizona Game and Fish Department）指出，這是攻擊非常不尋常，僅只是1980年代中葉以來的是第二起已知致命熊攻擊事件。儘管這頭黑熊已經斃命，對公眾不再構成威脅，官員仍警告該區域的露營族與遊客，記得採取各種預防措施。