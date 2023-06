超罕見 男悠閒享受晨間咖啡 突遭成年黑熊「行兇」致死

亞利桑納州 亞瓦派郡(Yavapai County, AZ)警局發布新聞稿表示,一名66歲男子16日早晨遭一隻成年的公黑熊攻擊後死亡,並指這是一樁「極為罕見」的無端攻擊事件,行兇黑熊隨後被趕來的鄰居開槍擊斃。

CBS新聞與NBC新聞報導,這起「掠奪性」攻擊事件發生在該郡一處林區,受害人傑克森(Steven Jackson)當時正在自己興建木屋的地產,並且坐在桌子旁邊喝咖啡 。有關單位表示,現場似乎沒有沒有任何像是食物、烹飪場所或水源等會吸引熊或引發攻擊的東西。

A 66-year-old Arizona man was fatally mauled by a black bear in an unprovoked and "highly uncommon" attack Friday morning, the Yavapai County Sheriff's Office said. https://t.co/9gGyRWO5Kb