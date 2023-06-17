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超罕見 男悠閒享受晨間咖啡 突遭成年黑熊「行兇」致死

編譯周辰陽／即時報導
亞利桑納州亞瓦派郡警局表示，一名66歲男子16日早晨遭一隻成年的公黑熊攻擊後死亡，並指這是一樁「極為罕見」的無端攻擊事件，行兇黑熊隨後被趕來的鄰居開槍擊斃。（照片翻攝：Twitter / Yavapai Co Sheriff's Office）
亞利桑納州亞瓦派郡警局表示，一名66歲男子16日早晨遭一隻成年的公黑熊攻擊後死亡，並指這是一樁「極為罕見」的無端攻擊事件，行兇黑熊隨後被趕來的鄰居開槍擊斃。（照片翻攝：Twitter / Yavapai Co Sheriff's Office）

亞利桑納州亞瓦派郡（Yavapai County, AZ）警局發布新聞稿表示，一名66歲男子16日早晨遭一隻成年的公黑熊攻擊後死亡，並指這是一樁「極為罕見」的無端攻擊事件，行兇黑熊隨後被趕來的鄰居開槍擊斃。

CBS新聞與NBC新聞報導，這起「掠奪性」攻擊事件發生在該郡一處林區，受害人傑克森（Steven Jackson）當時正在自己興建木屋的地產，並且坐在桌子旁邊喝咖啡。有關單位表示，現場似乎沒有沒有任何像是食物、烹飪場所或水源等會吸引熊或引發攻擊的東西。

警方新聞稿指出，「看起來是一頭公黑熊攻擊了傑克森先生，讓他措手不及，並將他拖下路堤大約23公尺」。聽到受害者尖叫後，鄰居與目擊者試圖用按汽車喇叭跟高喊來分散黑熊的注意力，但直到一位鄰人帶著步槍趕來與開火射擊，這隻熊才放開傑克森。但到了此時，傑克森已經死於身上的「可怕傷勢」。

亞瓦派郡警局與亞利桑納州漁獵部（Arizona Game and Fish Department）指出，這是攻擊非常不尋常，僅只是1980年代中葉以來的是第二起已知致命熊攻擊事件。儘管這頭黑熊已經斃命，對公眾不再構成威脅，官員仍警告該區域的露營族與遊客，記得採取各種預防措施。

根據報導，郡警局會針對傑克森的死亡做進一步調查，州漁獵部同時將繼續調查攻擊起因，官員目前則認為可能只是熊的掠奪性反應。兩機關同時提醒民眾，除非對自己或他人構成立即威脅，否則不要朝著熊開槍射擊。

亞利桑納州亞瓦派郡發生一名66歲男子遭一隻成年的公黑熊攻擊後死亡的事件，但有關單...
亞利桑納州亞瓦派郡發生一名66歲男子遭一隻成年的公黑熊攻擊後死亡的事件，但有關單位稱現場似乎沒有沒有任何像是食物、烹飪場所或水源等會吸引熊或引發攻擊的東西。（照片翻攝：Twitter / Yavapai Co Sheriff's Office）

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