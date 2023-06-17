科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

2019年科羅拉多州18歲少女因隆乳手術死亡，韓裔整形醫師傑弗瑞·金被判過失殺人未遂。(圖：檢方提供)

2019年科羅拉多州 一名18歲少女在隆乳手術 過程中昏迷，並於一年後死亡；負責操刀的韓裔整形醫師傑弗瑞·金(Geoffrey Kim)被判過失殺人未遂。

2019年8月1日，當時18歲的少女艾瑪琳·阮(Emmalyn Nguyen)在格林菲爾德村(Greenfield Village)的「科羅拉多整形外科診所」(Colorado Aesthetic and Plastic Surgery)接受隆乳手術，麻醉後陷入昏迷且心搏停止。

艾瑪琳最終於2020年10月於一家療養院去世。

54歲的傑弗瑞·金14日被判輕率過失殺人未遂、妨礙電話服務等罪名成立，將於9月8日宣判刑期，最高可能面臨三年徒刑。

審判中，一名麻醉護理師作證表示他建議金醫師，艾瑪琳需要立即轉送醫院治療，並且應立刻撥打911報案，但調查確定金醫師在艾瑪琳心搏停止後的五個小時內並未通報求救，多名醫療專業人員，包括兩名護理師，都作證表示他們要求金醫師允許他們撥打911將艾瑪琳轉送醫院，但均遭金醫師拒絕。

據檢察官 表示，被告將所有責任歸咎於麻醉護理師。

主任助理檢察官道森(Gary Dawson)的聲明指出，「我們明白醫療手術不會總是如計畫進行，但這一被告未能呼叫救護車，並且拒絕讓他的病患在醫院得到適當的治療，顯示出令人震驚的態度、極度缺乏判斷力與人性」、「患者信任醫師，如果被告尋求適當的醫療照護，結果可能會有所不同，這名被告根據對其商業最有利的條件做決定，而非病患。」

國家廣播公司(NBC)旗下電視台KUSA報導，金醫師曾被判三年緩刑，其科羅拉多州醫療執照於2020年1月也曾被暫停，一個月後才恢復，但只允許執行「需要麻醉師在場進行全身麻醉及清醒鎮靜(conscious sedation)」的手術。