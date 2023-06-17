「粉到滿出來」芭比真人版 一度讓全球粉漆缺貨

「芭比」應劇情需要，片場使用大量粉色系布景和道具。（圖/華納兄弟提供）

訂於下個月21日首映的新片「芭比」(Barbie)，應劇情需要，片場使用大量粉色系布景和道具，而且用量之多超乎想像，負責片場布景道具的設計師表示，為了打造芭比娃娃粉紅世界，用盡全球螢光粉色系塗料，導致粉色塗料一度缺貨。

布景道具設計師莎拉·格林伍德(Sarah Greenwood)接受「建築文摘」(Architectural Digest)採訪時表示，導演 葛莉塔·潔薇(Greta Gerwig)在電影 「芭比」開拍之初，即要求設計出「非常明亮」且「幾乎滿出來」的粉紅世界，以便觀眾聯想到兒時玩芭比娃娃的樂趣，為了達到導演要求，格林伍德透露一項驚人的消息：「全世界都沒有粉色系(塗料)了。」

製片公司向哥倫比亞廣播公司(CBS News)證實，製作團隊從專門為電影和戲劇供應塗料的Rosco採購大量塗料，而且徹底用盡全球螢光粉塗料現貨。所幸有個好消息，對於任何想為自家裝潢改換芭比粉紅世界的人來說，現在螢光粉塗料已經重新進貨。

新片「芭比」邀請澳洲女星瑪格·羅比(Margot Robbie)真人演出玩具商Mattel1959年推出的芭比娃娃，同時芭比的男友肯尼(Ken)則由型男演員雷恩·葛斯林(Ryan Gosling)擔綱。

由於電影尚未上映，外界對其劇情知之甚少，但從預告片仍可一窺芭比娃娃的粉紅世界，並解釋為何粉色塗料缺貨的原因。