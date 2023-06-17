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奧運女將鮑伊死因確認 分娩時呼吸窘迫和癲癇併發

編譯俞仲慈／綜合報導
田徑女將朵莉·鮑伊(Tori Bowie)上個月在家中驟逝，得年32歲。(路透)
田徑女將朵莉·鮑伊(Tori Bowie)上個月在家中驟逝，得年32歲。(路透)

根據紐約時報(New York Times)報導，在2016里約奧運(Rio de Janeiro Olympics)奪下女子短跑三面獎牌的田徑女將朵莉·鮑伊(Tori Bowie)上個月在家中過世，得年32歲，但直到最近外界才知道，鮑伊當時懷孕8個月並處於分娩階段，根據驗屍報告，死因是懷孕引起的呼吸窘迫和癲癇併發症

其實早在5月3日，美國田徑協會(U.S.A. Track & Field)已證實鮑伊死訊，但確切死因和死亡日期並未公布，直到5月13日，密西西比州沙丘(Sandhill)鮑伊老家在葬禮結束後，外界才得知她生前已懷孕8個月，而且腹中胎兒也不幸夭折，至於死因也是經過法醫驗屍後才確定。

根據國家衛生研究院(National Institutes of Health)表示，子癇前症(pre-eclampsia)和子癇(clampsia)都是因懷孕而引起的高血壓疾病，以子癇前症為例，孕婦因高血壓減少對胎兒的血液供應，可能導致胎兒獲取的氧氣和養分減少；子癇則是罹患子癇前症的孕婦出現癲癇發作或昏迷，也是子癇前症一項罕見但非常嚴重的併發症。

根據研究顯示，非裔女性罹患子癇前症的風險更高，鮑伊一位奧運隊友艾莉森·菲利克斯(Allyson Felix)曾經因為子癇前症症狀，緊急接受剖腹手術，才救回一命。

鮑伊高中時代，因為學校規模太小，要打籃球也必須加入田徑隊，竟意外發掘鮑伊短跑天賦，並進入南密西西比大學就讀，接著在2013年轉為職業選手，一舉在里約奧運獲得100公尺銀牌、200公尺銅牌和400公尺接力賽金牌，而且一年後，又在世界錦標賽摘下100公尺金牌，贏得「世界上跑最快女子」頭銜。

不過淡出體壇後，鮑伊變得相當低調，甚至不再和教練聯繫；鮑伊經紀人霍蘭德(Kimberly N. Holland)12日表示，鮑伊過世前數周，兩人還通了電話，「這是我們長久以來，最棒的一次通話。」並透露鮑伊對於懷孕相當興奮，還表示孩子出生後，要去亞特蘭大(Atlanta)探望她，可惜再也無法實踐諾言。

高血壓 奧運 併發症

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