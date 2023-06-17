治療熱潮紅、盜汗非荷爾蒙新藥 FDA核准

食品暨藥物管理局批准可以治療熱潮紅、盜汗等更年期症狀的非荷爾蒙新藥Veozah。(美聯社)

美國食品暨藥物管理局 (FDA)核准可以治療更年期常見症狀熱潮紅(hot flashes，又稱潮熱)、盜汗(night sweats)的一款非荷爾蒙新藥。

目前醫學 界對於治療熱潮紅及盜汗，標準療法是醫師為患者開立雌激素(estrogen)或雌激素搭配黃體激素(progestin)。國家廣播公司(NBC)報導，剛獲得核准的處方新藥fezolinetant雖然不如標準療法來得有效，但對深受停經血管舒縮症狀(vasomotor symptoms)所苦的婦女、無法使用荷爾蒙藥物的乳癌倖存者來說，則是好消息。

新藥將以Veozah品牌名稱販售，用來治療中度到重度熱潮紅。熱潮紅是更年期婦女最常出現的症狀，有些女性的熱潮紅問題持續數年之久，某些甚至超過十年。

哥倫比亞大學 (Columbia University)婦女健康副教授羅塞爾(Mary Rosser)指出，對於不想使用荷爾蒙補充療法(hormone replacement therapy，HRT)的婦女，以及曾經罹患與荷爾蒙有關癌症 而接受治療的婦女來說，這款新藥非常重要。

霍亞德(Diane Hoard)，就是可能因為新藥而受益的個案；她說，刮大風、下大雪的冬天，「我的外套扣子卻完全解開」。

她說，接受荷爾蒙療法之後，熱潮紅略有消退，但接受治療一年後卻被診斷出得了乳癌一期。她說，荷爾蒙療法停止之後，熱潮紅變得非常嚴重，每30分鐘就發作一次，晚上連覺也無法睡。