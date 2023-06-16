維持印第安兒福法 最高院裁定：原民兒童 原民家庭優先領養

聯邦最高法院15日做出裁決，維持美洲原住民孩童優先由原住民家庭收養的作法。圖為在最高院受理該案時，主張維護「印第安兒童福利法」的人士去年11月在最高院外示威。(美聯社)

現行寄養、領養制度中，美洲原住民 孩童優先由原住民家庭收養的作法，最高法院15日以7票對2票表決結果裁定維持不變，繼續遵照1978年印第安兒童福利 法(1978 Indian Child Welfare Act)規定；某些共和黨執政州及白人家庭曾批評這套寄養、領養辦法以種族為考量，有失公平。

印第安兒童福利法當年立法目的，便是為了解決原住民兒童與家人分開，經常被安排由非原住民家庭撫養的問題。各地原住民部落領袖支持維持印第安兒童福利法，好讓原住民家庭、傳統、文化得以保存，如果推翻這一制度，恐讓原住民自治能力遭受破壞。

大法官 巴瑞特(Amy Coney Barrett)撰寫的多數意見書中指出，此案問題複雜，但最高法院裁量底線是，不接受原告對印第安兒童福利法提出的任何挑戰。多數意見決包括三位自由派大法官與四位保守派大法官。

拜登總統發表聲明說，他在45年前擔任德拉瓦州聯邦參議員期間就支持印第安兒童福利法。拜登在聲明中表示：「就在不太遙遠的過去，原住民兒童從深愛他們的家人懷裡被偷走。」

由於美洲原住民、阿拉斯加原住民兒童遭到政府單位或私人機關從家中帶走的比例極高，問題令人憂心，最後促成了印第安兒童福利法在國會通過。法案規定，州政府必須通知部落，設法讓原住民兒童安置在親戚、部落成員或其他美洲原住民成員的家中。

三個白人家庭、德州州政府以及其他幾個共和黨執政州則主張，印第安兒童福利法以種族做為考量，明顯違反憲法的平等保護條款(Equal Protection Clause)，並稱法案把部落利益擺在孩童福祉之上，以不當方式允許聯邦政府在領養、寄養制度的安置掌握太多原本應該屬於州政府的權限。

最高法院則裁定，德州政府以及提告白人家庭家長沒有法律基礎能在此案主張權利，可回到州級法院訴訟。