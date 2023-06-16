45年前內華達袋屍案遺骸 DNA驗證為60餘歲俄州女子

1978年在內華達州發現的一具腐爛女屍，經DNA科技確認為俄勒岡州居民佛羅倫絲．查爾斯頓。圖為她1978年抱著姪女留影。(美聯社)

內華達州警政廳14日宣布，1978年該州北部偏遠地區發現一具嚴重腐爛的女屍，被裝在服飾袋內，如今透過DNA 查驗，已獲知其身分；她出生在俄亥俄州 克利夫蘭市的佛羅倫絲．查爾斯頓(Florence Charleston)，死亡時年紀約60餘歲，剛搬去俄勒岡州波特 蘭市不久就被害。

美聯社報導，袋屍案發生沒多久就無人問津了，被害人因此不知姓名達45年，直到現在DNA科技大有進展。

查爾斯頓因何死亡、埋在距離新家535哩外的淺墳裡，目前依然是個謎；警方在記者會上宣布DNA吻合，但她的死因仍在調查中。

查爾斯頓的親戚不多；黛安．利吉特(Diane Liggitt)表示，在約18歲時聽父親講她的姑姑已跟新男友搬到太平洋西北地區，時間在1970年代初期。她一家後來就沒再聽到查爾斯頓的下落。

利吉特表示，這些年來她常想念「桃莉」姑姑。桃莉是查爾斯頓的乳名，不知她過得幸不幸福、平安與否？現在才驚悉她已離世多年。

查爾斯頓的遺骸經人發現於1978年10月，地點是伊姆雷(Imlay)小鎮，在雷諾市北(Reno)車程約兩個鐘頭。最早發現並帶頭偵辦此案的潘興郡(Pershing County)警局另發現，裝屍的服飾袋內另有些女裝物品。

警方表示，驗屍報告指出，已腐爛的遺骸可能屬中年女子所有，但未能判定出死因。利吉特表示，姑姑離世時大約68歲。

全案後來鍵入「全國失蹤及無法鑑別人口系統」(National Missing and Unidentified Persons System)，刑警曾描述自認為女子死亡時的相貌。根據該條目，女子被認定為5呎5吋高，髮色為紅或赤褐色，檢方認為她應該是左撇子，發現時屍身穿有暗綠色毛衣，深綠色褲子前邊別有一支安全別針，還有一件長袖粉紅毛衣。

1979年春，內華達警政廳刑警奉令參與本案偵辦，試圖數位重建死者樣貌，與其他失蹤人口及懸案比對牙齒紀錄，另由與遺骸一起被丟棄的衣物尋找線索，但最後徒勞無功。

警方表示，直到3月與專精刑事遺傳學分析的私人實驗室Othram公司合作，才得知查爾斯頓的身分。