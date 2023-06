財星500強企業 有色人種、婦女董事增38%

2022年財星雜誌評選的「財星500強企業」董事會中,有色人種及婦女占44.7%席位,較2020年增加38%;亞太裔所占席位由4.6%增至5.4%。(Getty Images)

管理顧問業者Deloitte and the Alliance for Board Diversity研究發現,2022年財星雜誌評選的「財星500強企業」(Fortune 500 companies)董事會中,有色人種及婦女占44.7%席位,較2020年增加38%;亞太裔所占席位由4.6%增至5.4%。

Deloitte and the Alliance for Board Diversity公司15日公布第七版「缺少的部分」(Missing Pieces)報告。

有色人種2020至2022年間占董事會的席位由17.5%增為22.2%,非裔 增幅最大,由8.7%跳增為11.9%,亞太裔由4.6%增至5.4%,拉丁裔由4.1%增至4.7%。

這家顧問公司的全國管理合夥人歐文(Carey Oven)說,新數據顯示企業往正確方向逐步前進,但預計要到2060年美國頂級公司董事會的結構才足以代表全國人口;董事會力求多元化及包容性是企業當務之急,有助提振業績。

白人男性仍占最多席位,達55.3%。婦女席位由2020年26.5%增為30%,其中,非洲裔婦女增加47%、增幅最大,兩年間增加86個席位,亞太裔增加24席或27%、拉丁裔增加14席或23.7%。

致力提升拉丁裔地位的團體Hispanic Association on Corporate Responsibility認為,近20年來拉丁裔在企業董事會的地位並未顯著進步。

「財星百大企業」(Fortune 100 companies)的多元化表現則略勝一籌,2022年董事會的婦女及有色人種席位占46.5%。不過,針對十年之間的進步幅度,500強企業10年增幅達67%,100大企業增幅僅44.9%。

整體而言,500強企業中有53家公司董事會席位的婦女及有色人種比重超過60%,創新高,僅16家企業董事會婦女所占比重至少一半,211家企業有超過6%的亞太裔代表。