學會種樹對抗氣候變遷 帶來自然冷卻效應

隨著氣候的快速變化，種樹時要考慮是否能在未來30年、50年甚至100年內抵抗環境中不斷變化的條件。（美聯社）

樹木的生命往往超過種植它們的人，然而隨著氣候的快速變化，現在需要考慮今日種下的樹木，是否能在未來30年、50年甚至100年內抵抗環境中不斷變化的條件。

俄亥俄州 景觀設計公司昆蟲學家赫門斯(Daniel Herms)說，事情的變化比樹木的生長還要快。接下來的幾十年，一些樹木會茁壯成長，而另一些則不會，赫門斯說，關鍵在於它們是否適應不斷變化的氣候，這些變化包括溫度上升以及降雨、乾旱模式。

赫門斯表示，即使各州常見的樹木，在它們生長的州也不見得有適應能力，例如加州 沿海紅杉的生長非常倚賴來自霧氣中的水分，而霧正在減少。

赫門斯列舉出其他各州容易受到氣候變化影響的樹，包括：科羅拉多州藍雲杉、俄勒岡州花旗松、賓州鐵杉、猶他州的藍雲杉、西維吉尼亞州 糖楓。

如果正要選擇在庭院種什麼樹時，赫門斯建議，園藝師和景觀設計師應該選擇那些不僅能適應目前環境，而且能適應在生長期中所經歷各種新環境的樹種。

這一點特別重要，因為樹木正是解決氣候變化的方法之一。

除了產生氧氣外，樹木在夏季還能提供蔭涼和自然冷卻效應，特別是在城市。赫門斯說，它們還可以減少雨水逕流，並隔離和儲存碳，有益於改善氣候、更接近「淨零」；根據聯合國對「淨零」的定義，即「將溫室氣體排放盡可能地接近於零，任何剩餘的排放都被海洋和森林從大氣中重新吸收」。

赫門斯說，為確保新種的樹茁壯成長，要挖個與樹的根球完全一樣深和兩倍寬的洞，在回填土中加入大量的堆肥，並在前三年保持充足的水分。赫門斯提醒，樹木一般每周需要1吋的水，可以是降雨、也可以是人工澆灌，或兩者混合。