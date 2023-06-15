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美南浸信會年會 拒重新接納女牧師領導教會

編譯尤寶琪／綜合14日電
美南浸信會的1萬2000名代表13日投票決議，拒絕重新接納由女性牧師所主持的美國加州馬鞍峰教會與肯塔基州路易維爾蕨溪浸信會教會。(美聯社)
美南浸信會的1萬2000名代表13日投票決議，拒絕重新接納由女性牧師所主持的美國加州馬鞍峰教會與肯塔基州路易維爾蕨溪浸信會教會。(美聯社)

因牧師為女性而遭美南浸信會(Southern Baptist Convention)除名的加州馬鞍峰教會(Saddleback Church)與肯塔基州路易維爾蕨溪浸信會教會(Fern Creek Baptist Church)日前分別提出上訴；但美南浸信會年會代表13日投票決議，拒絕重新接納兩所教會。

美南浸信會年會於13日至14日在紐奧良舉行；約1萬2000名代表首日就針對馬鞍峰教會和蕨溪浸信會教會的上訴進行投票。

根據14日早上宣布的投票結果，美南浸信會堅守「牧師的職位僅限於符合聖經資格的男性擔任」的信仰聲明，以9437票對1212票顯著差距，拒絕重新接受馬鞍峰教會；馬鞍峰教會由華理克牧師(Rick Warren)創立，是美國第二大信會年教會，且在遭美南浸信會驅逐前，因為在信徒不斷減少情況下發展起來，所以一直都是浸信會吹捧的成功故事。

華理克表示：「代表們投票選擇一致性和統一性而非團結。接受多樣性是取得團結的唯一方法。我們是在清楚無法勝利的情況下做出此(上訴)決定。」

美南浸信會也以9700票對806票的結果，拒絕重新接受蕨溪浸信會教會；位於肯塔基州路易維爾的蕨溪浸信會教會，過去30年來都是由女性牧師所帶領。

蕨溪浸信會教會的琳達．巴恩斯．波帕姆(Linda Barnes Popham)牧師表示：「我知道他們會堅持驅逐的決定。但我想或許我有點太天真了，沒想到投票結果會如此一面倒。我以為，就算與女性擔任牧師無關，南美浸信會中仍有足夠的人，是支持地方教會自主權的。」

路易維爾「美南浸信神學院」院長莫勒(Albert Mohler)代表執委會，向遭驅逐的馬鞍峰教會與蕨溪浸信會教會喊話表示，這是聖經權威性的問題。

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