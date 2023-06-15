美南浸信會年會 拒重新接納女牧師領導教會
因牧師為女性而遭美南浸信會(Southern Baptist Convention)除名的加州馬鞍峰教會(Saddleback Church)與肯塔基州路易維爾蕨溪浸信會教會(Fern Creek Baptist Church)日前分別提出上訴；但美南浸信會年會代表13日投票決議，拒絕重新接納兩所教會。
美南浸信會年會於13日至14日在紐奧良舉行；約1萬2000名代表首日就針對馬鞍峰教會和蕨溪浸信會教會的上訴進行投票。
根據14日早上宣布的投票結果，美南浸信會堅守「牧師的職位僅限於符合聖經資格的男性擔任」的信仰聲明，以9437票對1212票顯著差距，拒絕重新接受馬鞍峰教會；馬鞍峰教會由華理克牧師(Rick Warren)創立，是美國第二大信會年教會，且在遭美南浸信會驅逐前，因為在信徒不斷減少情況下發展起來，所以一直都是浸信會吹捧的成功故事。
華理克表示：「代表們投票選擇一致性和統一性而非團結。接受多樣性是取得團結的唯一方法。我們是在清楚無法勝利的情況下做出此(上訴)決定。」
美南浸信會也以9700票對806票的結果，拒絕重新接受蕨溪浸信會教會；位於肯塔基州路易維爾的蕨溪浸信會教會，過去30年來都是由女性牧師所帶領。
蕨溪浸信會教會的琳達．巴恩斯．波帕姆(Linda Barnes Popham)牧師表示：「我知道他們會堅持驅逐的決定。但我想或許我有點太天真了，沒想到投票結果會如此一面倒。我以為，就算與女性擔任牧師無關，南美浸信會中仍有足夠的人，是支持地方教會自主權的。」
路易維爾「美南浸信神學院」院長莫勒(Albert Mohler)代表執委會，向遭驅逐的馬鞍峰教會與蕨溪浸信會教會喊話表示，這是聖經權威性的問題。
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