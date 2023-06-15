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維州遭學童槍擊教師 提訴求償4000萬後辭職 律師稱是被解雇

編譯周芳苑／綜合14日電
今年1月遭6歲學生持槍射傷的小學一年級老師澤溫爾，自6月12日起離職。她兩個月前向校方求償4000萬元，目前尚未審理。(美聯社)
今年1月遭6歲學生持槍射傷的小學一年級老師澤溫爾，自6月12日起離職。她兩個月前向校方求償4000萬元，目前尚未審理。(美聯社)

維吉尼亞州1月發生6歲學生槍擊老師事件的小學所屬學區表示，遭槍擊的25歲老師澤溫爾(Abby Zwerner)兩個多月前提訴求償4000萬元後已「辭職」，澤溫爾的律師則聲稱其實是被學校「解雇」。

維州紐波特紐斯公校學區聲明，12日是澤溫爾任教的最後一天，她3月間便告知人資部門下學年不會返校續職。

澤溫爾1月6日在她所教授的一年級教室書桌旁坐著時遭學生持槍射中手部和胸部，住院近二周、歷經多次手術。

澤溫爾4月初提訴指控學校主管一再忽視她以及其他教職員有關開槍男孩當天帶槍到校、處於暴力情緒等等警告。校務委員會要求法官駁回此案，辯稱澤溫爾應以職工賠償替代訴訟求償。

澤溫爾的律師布萊特(Jeffrey Breit)說校方5月發送給澤溫爾的電郵明確表示他們已「自2023年6月12日學年結束時，為您辦理離職手續。」律師認為，這分明是解雇，卓納則無法理解校方沒有任何溝通。

學區聲明反駁稱，任何人離開學校都會收到類似訊息；學區並提出與澤溫爾之間的往返電郵，澤溫爾曾寫道：「我希望辭職，謝謝。」

開槍的6歲男童使用母親泰勒(Deja Taylor)的手槍；泰勒12日在聯邦法庭承認擁槍期間吸食大麻，屬非法行為。對於兒子槍擊一案，泰勒面臨州級「忽視兒童」及「魯莽存放槍支」重罪指控，預訂8月審判。

提訴的4000萬元求償案尚待處理。

律師說，校方知道該男童在學校和家裡都有隨機暴力紀錄，老師們經常向校方反應對於該男孩行為的顧慮，但總是被駁回。

學區 槍擊 維吉尼亞州

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