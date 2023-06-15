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底特律郊區市議會 禁公家掛「驕傲」旗

記者張聲肇／綜合報導
底特律附近的漢姆特拉姆克市議會13日決議，不准在公家旗桿上懸掛同性戀旗幟，引發不少人質疑該市多元包容的口號。(路透)
底特律附近的漢姆特拉姆克市議會13日決議，不准在公家旗桿上懸掛同性戀旗幟，引發不少人質疑該市多元包容的口號。(路透)

底特律附近的漢姆特拉姆克(Hamtramck)市議會13日決議，不准在公家旗桿上懸掛同性戀旗幟，引發不少人質疑，該市口口聲聲歡迎新住民，卻做出歧視性與宗教偏見的決策，多元包容的口號是不是喊假的。

一名女性為了與市議會辯論她認為歧視TGBTQ+族群的議案，故意在公聽會上親吻身旁的女伴，市議員喬何瑞(Nayeem Choudhury)說，「本市歡迎你們，但何必一定要把旗幟掛到公家場所，才代表你們在這裡？你們已被代表了，我們已知道你們是誰了。」

該市市議員清一色是穆斯林，部分市議員說，同性戀族群的旗幟和某些穆斯林的信仰衝突。民間企業和居民可任意在自己的地盤懸掛「驕傲」旗。喬德瑞說，「我們尊重公民的宗教權。」

漢姆特拉姆克市人口約2萬8000人，其中40%是外國出生的新移民，以葉門裔和孟加拉裔居多。市議會通過的旗幟懸掛辦法，公家土地上只准懸掛五種旗幟，包括美國國旗、密西根州州旗，以及代表居民祖國的旗幟。

市長加利卜(Amer Ghalib)2021年競選時強調，當選後將禁止在公家旗桿上懸掛象徵同志群族的「驕傲五色旗」。

海莉‧肯恩(Hayley Cain)說，她就是看上漢姆特拉姆克是多元包容社區，才從加州搬過來。「驕傲旗代表讓各色人等都有生存空間，人類要往前發展，非如此不可，你們無法阻擋這個趨勢。」

民權組織「美國-伊斯蘭關係議會」密西根分部主管瓦立德(Dawud Walid)說，漢姆特拉姆克市嚴格限制掛旗的政策「並沒有歧視任何人」。

歧視 同性戀 加州

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