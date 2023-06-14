抓住觀眾的胃 Netflix推美食節目 開餐廳邀名廚上菜

美國影音串流大咖Netflix將推出美食節目。（歐新社）

美國影音串流大咖Netflix ，在抓緊觀眾的追劇眼球之後，現在想要進一步擄獲用戶的胃。

CNBC報導，Netflix本月30日將在洛杉磯 ，開為期兩周的限期快閃餐廳「Netflix Bites」，號稱提供「高層次餐飲體驗」，請來平台上《主廚的餐桌》（Chef's Table）、《妙廚大烤驗》（Nailed It）等熱門美食 節目的名廚，指揮料理佳餚，讓觀眾看得到也吃得到。

這家店標榜的知名主廚包括Curtis Stone、Rodney Scott、Nadiya Hussain等人，節目《王牌調酒師》（Drink Master）裡的參賽調酒師也會為飲料菜單調出客製雞尾酒，攜手創造出美味菜單，讓粉絲們享受獨特的飲食體驗。

Netflix消費者產品副總裁Josh Simon表示，Netflix Bites開創一種親身經驗，讓粉絲可以沉浸在他們最愛的美食節目裡。

訂位的顧客必須先繳不會退還的25美元訂金，訂金將折抵到實際用餐花費。目前菜單還沒有公開，但先開放訂位。強調光顧Netflix Bites絕對是品嚐主廚獨特菜色的良機。

不過，別寄望在餐廳看到你的主廚偶像，因為Netflix Bites在常見問答當中已明確指出：「主廚不會在現場迎接顧客」。