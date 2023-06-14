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最新報告：更多公司誓言淨零 但沒具體計畫

編譯潘勛／綜合13日電
研究顯示，許多能源公司聲稱致力淨零排放目標，卻無具體可行計畫。圖為殼牌位於阿拉巴馬州諾可的煉油廠，為美國最大石化設施之一。(美聯社)
研究顯示，許多能源公司聲稱致力淨零排放目標，卻無具體可行計畫。圖為殼牌位於阿拉巴馬州諾可的煉油廠，為美國最大石化設施之一。(美聯社)

四家超然研究組織纂集的最新研究指出，愈來愈多家公司誓言將自己排放的溫室氣體，減少到「淨零」(net zero)水準，參與全球對抗氣候變遷的行動，但他們的目標鮮少有可行的計畫來支持。

美聯社報導，四家研究組織編纂的Net Zero Stocktake指出，近年來淨零目標取得支持；目前149國設定這種目標，比2020年底的124國來得多。研究作者倉持壯(Takeshi Kuramochi)表示，很多城市、公司都在談淨零，到超市還可看到碳中和、氣候中和的產品；只是，你不曉得他們確切指的是什麼，也不懂他們是否真有助於轉型到全球淨零排放。

淨零標準只在國家層級有明確定義，低於國家或是各公司致力於淨零的標準則缺。

作者們決定以聯合國呼籲的「奔向淨零」(Race to Zero)活動為基本對照表，來檢驗各公司企業宣稱的目標。對照表項目有設定過渡期目標，支付公司應負其責的一切排放成本，包括使用公司產品所致的溫室氣體排放。

倉持壯現任職德國「新氣候研究所」(New Climate Institute)資深氣候政策研究員，他表示，但是那些宣稱要做到淨零的公司，通過檢查的不到5%。

一些公司宣稱自己致力於環境改善，但問題叢生，最近備受訾議，尤其是化石燃料企業，便被指控「洗綠」他們的溫室氣體排放，方法是排除一些由他們生意導致的排放，不列入總計值，特別是消費者燃燒石油天然氣

英國「廣告標準局」(Standards Authority)上周便指責西班牙石油及天然氣公司「睿爍能源」(Repsol)打廣告，大談自己的淨零計畫，「有可能誤導消費者」。另外向能源巨擘殼牌(Shell)的提告獲判成立，廣告標準局表示，殼牌的廣告未能說明公司的生意導致多少大量排放。

倉持壯表示，獨立研究提供證據，指出哪些公司的宣稱為誤導，或根本就是洗綠自己對氣候的衝擊，相信接下來幾年間，會出現很多訴訟案。

石油 天然氣 氣候變遷

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