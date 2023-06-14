肉類加工廠涉雇用移民童工遍及11州 聯邦擴大調查

勞工部發現JBS旗下的包裝工衛生服務公司，在八個州非法雇用100多個童工，所有兒童都是使用偽造文件獲得工作。圖為該公司員工2020年10月12日進入科羅拉多州的JBS肉類處理公司。(美聯社)

兩名美國高級官員向國家廣播公司新聞網(NBC News)透露，聯邦已擴大調查商業違反雇用童工的案件，延伸到至少在11個州擁有據點、涉嫌雇用未成年移民 的肉類加工與製造公司。

參與擴大調查的包括國土安全部、聯邦司法部 調查員及白宮官員；消息人士指出，可能違反童工法而受到審查的肉類加工與製造公司從維吉尼亞州到科羅拉多州等多處都有據點。

根據勞工部 的紀錄，自2018年以來，違反童工法雇用的兒童增加了69%。

今年稍早，NBC News引述兩名官員的消息報導，國土安全部及司法部試圖查明，是否有人口走私計畫將移民兒童帶到全國各地的肉類加工產業為多家公司工作，官員表示這些公司本身不是調查的目標。

調查人員不願透露涉案公司名稱，懲處可能包括民事懲罰、刑事指控等，但目前尚未提出指控。

參考先前的案例，勞工部調查發現包裝工衛生服務公司(Packers Sanitation Services Inc.，PSSI)在8個州的13個據點非法雇用100多個童工，該公司被罰150萬元的民事罰款，這是勞工部的最高額度罰款。發言人表示，公司雇用的所有兒童都是使用偽造文件才獲得工作。

NBC News報導，雇用童工最早可回溯至2016年，當時一名14歲中學女生的手部受傷，校方以為是「虐童案」而報警，經警方深入調查才發現那是在工廠工作時受的傷。

根據社區倡議和法庭文件，此前PSSI童工的一些父母面臨虐待兒童的指控，而由於害怕被驅逐，兒童不敢與調查人員交談。

由於中南美洲國家的經濟條件惡化；2021、2022年無人陪同的兒童移民增長，加上美國勞動力短缺，美國的童工因此增加，尤其是來自瓜地馬拉的青少年，這些未成年人通常提供偽造的資料給雇主，包括冒用別人的身分。

聯邦數據顯示，過去兩年超過26萬無人陪同的移民兒童進入美國，大部分來自瓜地馬拉。