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美國禁中國納思達產品進口 因用新疆勞改營成品

編譯潘勛／綜合13日電

聯邦政府下令，禁止中國雷射印表機大廠納思達(Ninestar)公司的產品進口，原因在該公司據稱使用新疆地區勞改營生產成品。納思達是肯塔基州利盟國際(Lexmark International)的大股東；國土安全部指出，使用強制勞動產製的物品違反美國價值，有害美國商業及勞工。

華爾街日報(WSJ)報導，納思達及其八家設在中國珠海分公司的產品，即日起禁止進入美國，原因在「納思達參與的經商行為，針對被迫害群體」，其中有維吾爾人。

國土安全部副部長希爾弗斯(Robert Silvers)表示，使用強制勞動，觸犯美國價值，損及美國企業及勞工；強制勞動現在是守法首要課題，各公司必須了解其供應鏈。

納思達公司的代表拒絕應詢置評。

美國制定的「防止維吾爾族強迫勞動法」去年生效，試著杜絕與強制勞動有關的商品進入各公司的供應鏈；5日宣布的禁止納思達產品顯示，政府有意願鎖定一家跟美國淵源頗大的納思達公司。

2016年時稱Apex Technology的納思達帶領投資群買下位在肯塔基州的列盟國際；列盟生產有品牌的消費者打印機，自稱在美國雇用近2000人。列盟國際發言人表示，納思達控有公司62%的股份，但不干涉公司營運，公司只在肯塔基州內經營。

納思達買下列盟國際時，經過外國投資美國委員會審核，評估對國安可能的影響；公司發言人表示，列聯國際同意維持一個獨立的委員會，只由美國公民參與。

列盟國際並未直接回答是否由納思達採買印表機這個問題，只表示公司致力於維持最高的人權標準、公平的勞動措施；沒料想到生意由訂單而致岔斷。

納思達2022年財報營收36億3000萬元，已被列入「防止維吾爾族強迫勞動法」所定的「實體清單」，其商品照推測是由強制勞動製造。納思達列居一批公司當中，那些公司與新疆政府合作「招募、運輸、轉移、窩藏或收割強制勞動」。

英國研究強制勞動學者勞拉‧墨菲(Laura Murphy)表示，美國政府對納思達採取行動，顯示美方了解雖影響生意，但仍將執法。

肯塔基州 維吾爾 投資

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