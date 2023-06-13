I-95費城段塌 賓州交通夢魘 加開火車班次返往新州

95號州際公路關閉導致車流湧入市區道路，讓市內交通打結，也影響了商家。(美聯社)

賓州 交通廳長卡洛爾(Mike Carroll)12日說，95號州際公路(I-95)費城 附近路段11日早晨坍塌原因是，一輛油罐車在北向車道一處駛出匝道(off-ramp)彎道失控，撞上牆面後翻覆，油箱破損導致油料外洩起火，大火則造成高架道路毀損。由於路段封閉，車輛被迫改道，數十萬車輛12日上午通勤時間陷入嚴重塞車的交通夢魘，無以計數的店家生意受到衝擊。

賓州州警(Pennsylvania State Police)發言人史奈德(Myles Snyder)表示，事發現場發現的一具屍體已經轉交費郡法醫辦公室(Philadelphia County Medical Examiner)。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，一名新澤西州 卡車司機從11日便與家人失聯，司機親戚受訪時證實，家屬已經接到調查人員通知說，目前正設法從事發現場人體殘骸確定死者身分。

95號州際公路是美東地區南北向交通動脈，夏季旅遊即將展開之際，費城附近南北雙向部分路段卻將暫時關閉數周。卡洛爾說，事發地點的南、北向高架路段都將拆除。

賓州東南地區交通局(Southeastern Pennsylvania Transportation Authority，SEPTA)表示，往返新澤西州翠登(Trenton)的早晨及下午火車已經加開三個班次，交通尖峰時期一般班次則加掛車廂以擴大載運量。

賓州州警表示，油罐車當時載有8500加侖的汽油。賓州州警也說，並不會針對這起事件啟動犯罪調查。官員說，警方已經與油罐車所屬公司取得聯繫，公司也正配合州警調查。

賓州州警並未透露油罐車所屬公司的名稱，也未公布司機姓名。

賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)12日宣布進入急難狀態，讓州政府可以迅速動用聯邦經費，加快路段修復工程。

州政府團隊正在清理事發現場的路段殘骸之際，聯邦調查人則針對油罐車大火導致路段塌陷展開調查。